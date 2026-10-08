Interna en La Libertad Avanza: Karina Milei acorrala a Patricia Bullrich en comisión clave del Senado

Se viene un martes 13 para La Libertad Avanza en el Senado . Ese día, Patricia Bullrich reunirá al bloque del oficialismo para definir la sucesión del fallecido Juan Caros Pagotto al frente de la estratégica comisión de Acuerdos. Pero el nombre lo definirá Karina Milei en un nuevo capítulo de la sorda e intestina interna libertaria entre la hermana del Presidente y la ex ministra de Seguridad.

Karina le tiene intervenido el bloque a Bullrich . A través de un grupo de WhatsApp donde imparte órdenes de manera directa pero también a través de sus comisarios políticos en el recinto. La neuquina Nadia Márquez , con aspiraciones de convertirse en candidata a gobernadora de su provincia en 2027, es la elegida por la secretaria general de la presidencia para ocupar la jefatura de la comisión de Acuerdos, el lugar donde se dictamina sobre la designación de los jueces y fiscales, además de la eventual cobertura de vacantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este año, Javier Milei envió pliegos para designar a más de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que se registran en el Poder Judicial de la Nación . Los hermanos Milei estiman que la comisión de Acuerdos es un enclave demasiado delicado para que Bullrich resuelva con libre albedrío quien debe estar al frente de ese cuerpo en la reunión de bloque prevista para el martes 13. Mientras que la exministra se inclinaría por la figura de Luis Juez, quien no se caracteriza por su historial de fidelidad partidaria, en Casa Rosada estarían decididos a imponer a Márquez.

Abogada y pastora de la iglesia evangélica Jesús es Rey, Márquez fue en 2018 candidata a diputada provincial del actual gobernador Rolando Figueroa hasta que en 2024 fundó LLA a nivel provincial por encargo de Karina. La hermana de Milei ya controla la Cámara de Diputados a través de Martín Menem y ahora va por el desembarco definitivo en el Senado, un territorio más hostil teniendo en cuenta que la Cámara Alta está presidida por Victoria Villarruel y el bloque lo encabeza Bullrich.

La exministra ya había ejercido en junio su "objeción de conciencia" frente al retiro del pliego en el Senado de María Verónica Michelli a jueza federal por ser pariente del periodista Hugo Alconada Mon. Y este miércoles en la acéfala comisión de Acuerdos volvió a desmarcarse de otra propuesta de la Casa Rosada al rechazar la propuesta de designación de Susana Pernas como Fiscal General ante los Tribunales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

El pliego de Pernas fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques. Se trata de la fiscal que había solicitado una pena de tres años para el policía Luis Chocobar. Bullrich cuestionó la propuesta de la Casa Rosada y puso en discusión cuál debe ser el rol de la Justicia frente a un efectivo que interviene ante un delito. “Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesino, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, fue la pregunta que la ex ministra de Seguridad le formuló a Pernas en el Senado.

Boicot de Patricia Bullrich en el Senado

El futuro de la designación de Pernas es una incógnita. "No es sólo Patricia la que está en contra de votar la designación de Pernas. Vamos a esperar que se resuelve en la próxima reunión de mesa politica entre Karina y Patricia", explicó una fuente autorizada del bloque libertario ante la consulta de Ámbito. Entre los senadores de La Libertad Avanza atribuyen el impulso de ese pliego más a Mahiques que a los hermanos Milei y plantean serias dudas sobre la continuidad de esa propuesta de designación.

Bullrich también había marcado diferencias en relación al tratamiento del DNU 70/2023. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la ley de Tierras dispuesta por el decreto, la senadora calificó de "apresurado" la posibilidad de llevar ese capítulo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por Federico Sturzenegger. Y advirtió que el oficialismo iba contra sus propios actos al admitir que existe la posibilidad de que la oposición voltee el decreto. El tema es sensible porque el Senado ya lo rechazó en marzo de 2024 y la oposición en Diputados ya convocó a una sesión especial.

Interna en La Libertad Avanza

Las diferencias con el programa económico también son cada vez más explícitas. Bullrich dijo que el nuevo recorte en discapacidad del Presupuesto 2027 no se había analizado en la mesa política, y Diego Santilli la cruzó en público. En la Casa Rosada reconocieron "fallos en la comunicación" con el Ministerio de Economía, pero no le perdonan que repita que no están los votos en el Senado para eliminar las PASO, la reforma que más desvela a Karina Milei.

La nueva intervención de Karina en el Senado, ahora por la presidencia de la comisión de Acuerdos, llega luego de que Bullrich y Mauricio Macri coincidieran este martes por la noche en la 21ª edición del reconocimiento a las mayores empresas del país organizado por la editorial de Jorge Fontevecchia, un encuentro que volvió a alimentar los rumores sobre la posibilidad de una nueva confluencia política. Ambos muestran movimientos pendulantes frente al Gobierno, reclamaron la salida de Manuel Adorni, criticaron la falta de institucionalidad, y advirtieron que con el orden macroeconómico no alcanza para que los efectos del plan de Gobierno mejoren la calidad de vida de los argentinos.