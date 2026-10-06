"Javier Milei solo puede ganar en primera vuelta si va en alianza con nosotros": ultimátum a La Libertad Avanza

La doctrina Santiago Caputo se impuso en La Libertad Avanza . Los acuerdos de no interferencia territorial con los gobernadores en sus provincias se convirtieron en una urgencia de supervivencia política básica para Javier Milei de cara a las elecciones 2027. Y las advertencias fueron debidamente notificadas en París.

"Todavía pueden ganar en primera vuelta pero si hacen alianzas con los gobernadores" , fue el ultimátum que recibió Diego Santilli de parte de los mandatarios provinciales que acompañaron al Presidente la semana pasada en el viaje a Francia. El modelo son las legislativas 2025 . Pero ampliado en un marco de acuerdo que incluya a más gobernadores. En las legislativas del año pasado, La Libertad Avanza cosechó 40,7% de los votos a nivel nacional , en la sumatoria provincial, armando frentes electorales con los oficialismos locales en sólo cinco distritos : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco.

Ese esquema, extendido a nuevas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, es el que la Casa Rosada intentará reconstruir de cara a las presidenciales del año próximo con el objetivo de blindar un piso del 40% de los votos e intentar evitar una segunda vuelta electoral del resultado incierto para La Libertad Avanza . El gobierno nacional se abstendría de presentar candidatos propios competitivos en las provincias para allanarle a os gobernadores el camino hacia sus propias reelecciones a cambio de apoyos en el Congreso para blindar la agenda legislativa del Presidente -desde el Presupuesto 2027 hasta la suspensión de las PASO- a cambio de un presunto apoyo territorial en la elección nacional de octubre.

Quedaría así saldada una feroz y añeja interna en el triángulo de hierro de La Libertad Avanza . Se terminaría imponiendo la postura de Santiago Caputo de acordar con los mandatarios provinciales en sus distritos, a cambio de blindar la gobernabilidad de Milei en el Congreso , frente a la postura del sector de Karina Milei y los Menem de imponer candidaturas de LLA que atenten contra la hegemonía de los gobernadores en sus territorios. El futuro del DNU 70/2023, la piedra angular del modelo de desregulación económica de Milei es apenas un botón de muestra de esa dependencia del Poder Ejecutivo Nacional frente a los caciques provinciales en el Congreso.

Ese modelo de acuerdos electorales ya fue probado con éxito en 2025 frente al peronismo . En Mendoza , el frente electoral entre Alfredo Cornejo y LLA rozó 54% de los votos y le sacó casi 30 puntos de diferencia al peronismo. La mayor distancia registrada en todo el país. Un antecedente que complica las chances de Luis Petri de ser bendecido por la Casa Rosada como su candidato a gobernador el próximo año teniendo en cuenta que, más allá de los bailes en trencito con Milei, el Presidente apunta a preservar su vinculo con Cornejo y no inmiscuirse en su proceso sucesorio dentro del radicalismo.

La Ciudad de Buenos Aires es otro leading case de acuerdo electoral exitoso entre LLA y el gobierno local, en este caso del PRO, que podría replicarse en 2027. En las legislativas del 2025, ese frente de amarillos y violetas superó el 47% de los votos frente al 26,9% de Fuerza Patria. Fueron unos 20 puntos de ventaja sobre el peronismo, un escenario que podría volver a repetirse si Jorge Macri termina de atornillar a Pilar Ramírez como su candidata a vice para reelegir como jefe de gobierno en territorio porteño.

Gobernadores para un frente electoral

Tanto Cornejo como Jorge Macri estuvieron en París junto a Milei y Diego Santilli. Ese lote de 13 gobernadores es el núcleo duro del acuerdo que La Libertad Avanza quiere cerrar con los gobernadores para conformar un frente electoral a nivel nacional de cara a las presidenciales. La necesidad política es mutua. A Javier Milei le urge llegar a las presidenciales de octubre sin una seguidilla de derrotas previas que golpee a LLA en el calendario adelantado de elecciones provinciales que dispondrán los gobernadores en sus territorios. Un detalle no menor hace persistir sin embargo las dudas entre los caciques provinciales. Ni Milei ni Santilli tiene la palabra final sobre los cierres electorales en las provincias. Todo depende, una vez más, de "el jefe", Karina Milei.

Otro que acompañó al Presidente a la Argentina Week en Francia fue Rogelio Frigerio, uno de los articuladores del acuerdo entre la Casa Rosada y la liga dialoguista de mandatarios provinciales con el objetivo de cerrar ese frente electoral que el Presidente le propuso a los gobernadores en París. Fue en la reunión en la sede de la OCDE el jueves pasado. ""Los que estamos acá tenemos la responsabilidad de conformar un frente para evitar el regreso del populismo y sostener el rumbo económico", fue la sentencia del Presidente en clave electoral.

Aliados de Javier Milei

En Entre Ríos, el la lista compartida que conformó Frigerio con La Libertad Avanza obtuvo 52,93% de los votos frente al 34,4% del peronismo. Otro frente electoral entre un gobernador y la Casa Rosada que aplastó al peronismo a nivel provincial y ayudó a configurar el triunfo a nivel nacional de Milei en las legislativas nacionales. San Luis también fue un caso paradigmático de acuerdo exitoso con el mandatario provincial Claudio Poggi que se impuso por una diferencia de 18 puntos ante el frente justicialista. En Chaco, donde el radical Leandro Zdero sumó a LLA y al PRO a su colectivo electoral, la diferencia fue más escueta pero también figura en el lote de triunfos del mapa acuerdista entre la Casa Rosada y los gobernadores: 45,7% contra 43,6% de Fuerzas Patria.

Existe otro factor, señalado por varios gobernadores consultados por Ámbito, que impulsa a Milei a apurar acuerdos con los gobernadores. La posibilidad de que Patricia Bullrich finalmente encare una candidatura presidencial propia que tiente a los mandatarios provinciales con una tercera vía competitiva. Ni libertaria ni peronista. Esa alternativa es otro de los motivos que impulsan al Gobierno a insistir con la suspensión de las PASO. Más allá de potenciar la dispersión del peronismo, hoy sumido en la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilliof, las primarias podrían servirle a Bullrich para ordenar a ese potencial especial de centro donde podrían confluir los residuos del PRO de Mauricio Macri, desencantados libertarios y hasta la figura de Victoria Villarruel.