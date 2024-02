Ley ómnibus: el descargo de Alejandra Torres, esposa del titular del ANSES, tras su voto negativo

Alejandra Torres , diputada cordobesa e integrante del PJ de esa provincia y esposa del titular del ANSES, Osvaldo Giordano , apuntó contra un tuit avalado por el presidente Javier Milei que pedía "echar inmediatamente" al dirigente de la administración tras el voto en contra de la ley ómnibus : "Me causa mucho dolor".

Torres respondió de esta forma a la publicación de un usuario que sostuvo que deberían despedir al funcionario "inmediatamente por traidor" luego de que "la mujer del director de ANSES del gobierno Osvaldo Giordano" no votara en favor de la totalidad del proyecto de Ley "Bases".

A través de la plataforma X (ex Twitter), la diputada respondió a las acusaciones y amenazas avaladas por el propio Javier Milei: "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio...".