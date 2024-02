Javier Milei visitó zonas afectadas por los ataques de Hamas en la frontera con Gaza

Live Blog Post

Javier Milei visitó zonas afectadas por los ataques de Hamas y condenó la guerra en Gaza

El presidente Javier Milei visitó hoy junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, el kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre de 2023.

El jefe de Estado recorrió el lugar que se encuentra a 1,8 kilómetros de Gaza, escuchó a las víctimas del ataque, muchas de las cuales son argentinas-israelíes, y les brindó su apoyo. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino y el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish.

En el tercer día de su visita a Israel, Milei también se reunirá hoy con familiares de personas secuestradas por la organización terrorista. En su recorrida, el Presidente dijo: "Esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo, no se puede ser indiferente. Esto es una nueva versión del nazismo, y eso no puede permitirse. El nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente".