Denuncian que Manuel Adorni cobró dos AUH, sacó un crédito del IVC y se benefició de un juicio laboral

De acuerdo a una investigación de El Cohete a la Luna , el portavoz del gobierno de Javier Milei ha hecho uso de distintas herramientas del Estado, pese a sus constantes críticas, e impulsó una demanda millonaria contra un antiguo empleador, contrariando los preceptos del liberalismo local que denuncia que "la industria del juicio laboral" es una de las causas por las que las empresas argentinas deciden no contratar empleados.

Puntualmente, se trata de dos Asignaciones Universal por Hijo (AUH)- Asignaciones Familiares que correspondían a los meses previos a la designación de Adorni como vocero, cuando aún no tenía un empleo registrado, por lo que él y su esposa se encontraban habilitados para recibir el beneficio, el cual se otorga a quienes perciben ingresos por debajo de los $1.900.000.

AUH ADORNI.jpg

La información generó revuelo en las redes sociales por la posición anti planes sociales del actual vocero, quien en junio del año pasado tuiteó: "Una pareja con 3 hijos que vive de planes sociales cobra $11.465 x cada hijo (AUH) + $4.314 (Plus AUH) + $34.000 (Tarjeta Alimentar) + $42.256 x cada padre (Potenciar Trabajo) = $157.221. Muchos de ellos no trabajan y tienen lo que vos no podés tener trabajando todo el día. Fin".

Pero eso no es todo. La nota del mencionado portal también informa que Adorni tramitó a nombre de su mujer una línea de crédito con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) "con una excelente tasa y financiación en pesos a 30 años".

El actual vocero de Javier Milei logró acceder al préstamo que otorga el Gobierno de la Ciudad, a una tasa por debajo del mercado, pese a sus constantes cuestionamientos al Estado benefactor.

Manuel Adorni y el beneficio de los juicios laborales

Por si fuera poco, el portal reconstruye un episodio clave en la vida de Adorni: el juicio laboral que impulsó contra un antiguo empleador por el que cobró un millón de pesos en 2017, cuando el dólar oscilaba entre los 16 y 17 pesos, es decir, unos u$s58.000.

¿Qué ocurrió? El vocero se encontraba trabajando como administrativo para la firma MAPEMFI, concesionaria de la marca Renault, cuando fue despedido. En consecuencia, decidió iniciar un juicio laboral, pero no solo contra su empleador sino también Renault Argentina SA, Plan Rombo SA y Centro Automotores SA, pese a que nunca había trabajado para ellos.

La demanda de Adorni tenía como fin presionar a la concesionaria de manera indirecta a través de un juicio contra la automotriz, con el objetivo de que esta última le ordenara a la primera a que le ponga fin a la presentación judicial para evitar que, indirectamente, se la asocie con el hecho. De esta manera, el vocero logró llegar a un acuerdo y recibió cerca de un millón de pesos en septiembre del 2017.

La nota agrega una ironía del destino: la demanda se tramitó en la Cámara Nacional del Trabajo, la que en los últimos días se pronunció contra el capitulo laboral del DNU firmado por Javier Milei. Semanas atrás, Adorni se manifestó contra el fallo judicial y adelantó que el Gobierno va a apelar.