Macri, récord: tras un año fuera del poder eludió suerte de antecesores y no fue llamado a indagatoria

La feria judicial no cambió demasiado el panorama respecto a las causas judiciales que se entablaron contra funcionarios de la gestión Cambiemos y que un año después de haber dejado el poder no han tenido grandes sobresaltos a nivel judicial. Así, Mauricio Macri se convirtió en el primer expresidente que no recibió malas noticias desde los tribunales de Comodoro Py después de un año largo de su regresó al llano. Es cierto que la pandemia ralentizó toda la actividad tribunalicia, incluido el fuero más político de todo el Poder Judicial. Pero comparativamente, con Cristina de Kirchner, que a dos meses y medio de dejar la presidencia fue llamada a indagatoria por el fallecido Claudio Bonadio en el caso dólar futuro, las causas contra Macri no llegaron a esa instancia. Esa rareza es extrapolable a nivel histórico sólo al expresidente Carlos Menem, cuyos llamados a indagatorias comenzaron recién a partir de 2001, dos años después de dejar el cargo.