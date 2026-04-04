El secretario de la OTAN se reunirá con Donald Trump en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Mark Rutte aterrizará tras los festejos de Pascua en un viaje que se percibe urgente. Europa rechaza el conflicto en Irán mientras EEUU espera el apoyo de sus aliados.

Mark Rutte viajará a Washington para una reunión el 8 de abril, en medio de tensiones en Europa por la guerra en Irán.

El secretario de la OTAN Mark Rutte y el presidente de EEUU Donald Trump se reunirán el miércoles de la semana próxima y se espera que la misión sea mucho más compleja que en ocasiones anteriores. El republicano destacó su descontento ante la falta de apoyo de los aliados en la guerra en Irán, mientras Europa ve con malos ojos la extensión del conflicto.

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Rutte aterrizará en Washington inmediatamente después de Pascua, en un viaje que se percibe urgente, tras días de duros ataques del presidente estadounidense contra sus aliados europeos. En EEUU, Rutte también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Peter Hegseth.

El secretario de la OTAN se reunirá con Donald Trump La reunión bilateral entre Rutte y Trump el 8 de abril se produce tras una serie de contactos diplomáticos mantenidos durante días entre ambos lados del Atlántico, con la prioridad de mantener la alianza.

El presidente finlandés Alexander Stubb, uno de los colaboradores más cercanos de Trump, destaca entre los mediadores. El mensaje del evento se puede resumir en una idea: Europa no contempla una OTAN sin EEUU, pero la guerra en Irán no es su guerra.

Trump, enfurecido por la falta de apoyo de los aliados en el asunto de Irán, lleva días amenazando con abandonar la Alianza. Mientras, Rutte intentó mostrarse firme, elogiando la contribución estadounidense.

Petróleo refinería guerra irán Trump, enfurecido por la falta de apoyo de los aliados en el asunto de Irán, lleva días amenazando con abandonar la Alianza. Durante días, la sede del organismo, Bruselas, se vio marcada por un antitrumpismo sin precedentes impulsado por una convicción: los ataques de la Casa Blanca contra la OTAN solo benefician al principal enemigo de Europa en este momento, el presidente ruso Vladímir Putin. "Por supuesto, la OTAN es la piedra angular de nuestra seguridad. Por supuesto, queremos ser un buen y leal aliado de EEUU, pero no podemos fingir que el presidente de EEUU no dice lo que dice", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosaw Sikorski. Donald Trump pidió al Congreso un presupuesto militar récord de u$s1,5 billones para 2027 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes al Congreso la aprobación de un presupuesto de defensa de u$s1,5 billones para el año fiscal 2027, una cifra récord que refleja el salto del gasto militar en medio de la guerra con Irán y del nuevo escenario de seguridad global que enfrenta la Casa Blanca. La propuesta implica un incremento superior al 40% frente al año anterior y se perfila como una de las mayores expansiones del presupuesto militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Según la administración republicana, los fondos apuntan a sostener las operaciones en curso, recomponer arsenales y acelerar la preparación del país frente a amenazas tecnológicas cada vez más complejas. Uno de los ejes del proyecto es el financiamiento del sistema antimisiles Golden Dome, valuado en u$s185.000 millones. Se trata de una red de sensores e interceptores en tierra, mar y espacio pensada para detectar y neutralizar misiles y drones en escenarios de alta tensión militar.