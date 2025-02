Martín Guzmán cruzó a Javier Milei por la polémica cripto: "El Presidente es un delincuente"

En su cuenta de X (antes Twitter), el economista realizó una comparación paso por paso sobre lo que ocurrió el viernes con la polémica criptomoneda anunciada por Milei. De esta manera, planteó: "Imaginate que con 5 compañeros de tu equipo de fútbol inventan un activo digital, le ponen de nombre 'EL ZANAHORIA', y salen a venderlo. Una cosa que no sirve para nada. No tiene ningún tipo de respaldo, nada. Una broma. ¿Quién compraría eso? Nadie. Ustedes 5 son dueños de todas las acciones de un proyecto que vale CERO".

"Pero he aquí un detalle. Antes de arrancar el proyecto conocen al presidente de Argentina, charlan con él. Llegado el día, dos minutos después de que lanzan EL ZANAHORIA, en un atardecer de San Valentín, apenas cierra la bolsa de Nueva York, el presidente de Argentina saca un tuit (fijado) promocionando el activo digital que inventaron : 'EL ZANAHORIA, un gran vehículo para el financiamiento de las pequeñas empresas de Argentina, un proyecto privado que va a incentivar el crecimiento de nuestro país, podés comprarlo haciendo click aquí, ¡VLLC!' O sea, nos dijo: muchachos, esto no es timba, esto es economía real, compren que está re bueno", agregó.

El Presidente es "un delincuente" o "un ingenuo"

Para finalizar su comparación, Guzmán relató: "Luego de toda esa secuencia, el presidente borra el tuit, dice ser un ingenuo, tipo 'en realidad yo no conocía bien el proyecto pero a las ratas inmundas que me critican las voy a sacar a patadas en el culo', dirigiéndose a sus colegas, los políticos".

Una vez culminada la analogía, el economista se planteó dos escenarios posibles: "O el presidente es un delincuente o realmente es un ingenuo, como él argumenta".

"Si esto no es un offside de muchos metros, hay un cambio de etapa en nuestra democracia, en donde los límites en el uso del poder del presidente no impedirían que genere estafas multimillonarias, eligiendo a los ganadores. Y vaya uno a controlar entre quienes y para qué se reparte el botín. Si mañana Caputo logra que le aprueben un nuevo blanqueo, puede que rápidamente se anoten unos cuantos nuevos millones de dólares", concluyó.

Expresidente del BCRA pidió "sanciones ejemplares" tras la promoción cripto de Javier Milei

Alejandro Vanoli, economista y extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), reaccionó este sábado a la escandalosa publicación de Javier Milei en sus redes sociales, donde promocionó la criptomoneda $LIBRA, que rápidamente perdió su valor y cayó bajo la sospecha de ser un "rug pull", un maniobra fraudulenta utilizada por desarrolladores detrás de un proyecto de criptoactivos.

En su cuenta de X, Vanoli expresó: "Los hechos según mi experiencia de presidir la CNV (Comisión Nacional de Valores) de 2009 a 2014. Un operador Kip Protocol lanza un token llamado LIBRA. Lo operan pocas billeteras virtuales. Se debe tener cuenta en el exchange del exterior Solana para operar. El Presidente Milei alaba e incita a operar Libra efectuando una Recomendación de compra. Nótese que el Presidente no aclaró que sus dichos no son una recomendación de compra como si lo aclaran cubriéndose diversos operadores".

"El precio del token quintuplica su valor en horas, en el medio se evapora un valor de mercado de US$ 4500 millones y hay operadores damnificados. Luego que Milei postea, el valor del token llega al máximo y luego hay masivos retiros en cinco operadores por casi US$ 100 millones", agregó.

"Deben investigar el uso de información privilegiada"

Bajo este marco, el economista advirtió que "existe un posible delito de estafa" pero que además "deben investigar la Justicia y la CNV posible uso de información privilegiada, manipulación de mercado art. 308 y 309 del Código Penal y Régimen de Transparencia de la CNV, además de intermediación no autorizada y/o oferta pública irregular, lo que cambia la gravedad de los delitos es si se comprueba que Milei Familiares/vinculados operaron el criptotoken y se beneficiaron con ello o fue simplemente “imprudencia” para copiar algo similar que lanzó la familia de Trump antes de acceder a la Presidencia".

"En la 'recomendación de compra' la clave es si Milei no es idóneo para CNV o un agente registrado. Por fuera que la CNV y la Justicia investiguen y sancionen esta posible estafa aunque CNV opine de manera cuestionable que un token no es un valor negociable, porque si tampoco es una moneda para el BCRA que son lo Criptoactivos? Agujeros Negros? Ofrecimientos irregulares deben ser investigados y sancionados por la CNV. Lo ocurrido es grave y hechos así pueden afectar en el futuro al gran público si no hay sanciones ejemplares", sumó.

Por último, estableció que "la ley de mercado de capitales y el código penal que se modificaron en 2012 para que Argentina sea calificado como un país de altos estándares de regulación financiera y transparencia tanto para IOSCO (regulador internacional de valores) como GAFI (organismo global antilavado) dan todas las herramientas jurídicas para proteger al público inversor y penalizar fraudes que afecten la estabilidad financiera. Un país que quiera recibir inversiones debe tener seguridad jurídica y reguladores activos para garantizar transparencia y legalidad".