Causa $LIBRA: revelan que Hayden Davis hizo transferencias millonarias después de reunirse con Javier Milei y antes del lanzar el token

No es la única transacción interesante pic.twitter.com/T4SF7ZcknI — Fernando Molina (@fergmolina) July 9, 2025

Para finalizar, el propio Molina planteó que "ninguna de estas transacciones son concluyentes por si solas y no hay que sacar conclusiones apresuradas. Pero parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro".

Hayden Davis tiene u$s100 millones de patrimonio argentino, según declara, en calidad de “custodio”. Si bien solicitó enviarlos a una cuenta bancaria designada por el fiscal Eduardo Taiano, el embargo sometido desde la justicia estadounidense imposibilita esta opción. En ese marco, los acreedores referenciados en el grupo “Palladian Partners”, que tienen una sentencia favorable contra la Argentina por u$s1.500 millones en la causa vinculada a la tergiversación del PBI nacional entre 2005 y 2010, le solicitaron a la justicia estadounidense el acceso a los expedientes de $LIBRA con el objetivo de poder saldar parte de la deuda argentina, que continúa totalmente impaga.

El último avance de la Justicia argentina fue interpelar a la Interpol para recibir información de Julian Peh, CEO de la empresa que generó $LIBRA y cuyos datos migratorios no registran ingresos al país en los últimos dos años, aunque se reunió con el propio Javier Milei en la Argentina en octubre del 2024.

Causa $LIBRA: el rol de Hayden Davis

El lunes 26 de junio, el desarrollador de $LIBRA, Hayden Davis, presentó un escrito de tres carillas ante el juzgado federal de Nueva York que tiene a su cargo la demanda colectiva por la estafa. El empresario estadounidense estuvo en la Argentina en siete oportunidades desde septiembre de 2024, pero desmintió que el diseño de la criptomoneda haya iniciado en noviembre del año pasado, cuando participó de la Tech Forum junto a Javier Milei, el propio Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy.

Milei Julian Peh.jpg Javier Milei junto a Julian Peh, CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA.

Además, afirmó que “entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina” y que no adquirió ninguna de estas criptomonedas, ni para él ni para otras personas, asegurando que no tenía conocimiento de que existía una trama especulativa detrás de su lanzamiento. “Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación”, declaró.

“La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente”, añadió Davis.

Por otro lado, entre las pericias concretadas por el fiscal Eduardo Taiano se pudo detectar que Hayden Davis utilizó dos teléfonos en sus visitas al país, en las cuales detectó al menos tres llamadas encriptadas, todas ellas de entre 50 segundos y 1:35 minutos, realizadas entre la tarde y la medianoche.