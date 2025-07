Luis Caputo sobre el dólar: "Va a haber volatilidad, porque el tipo de cambio flota"

El ministro de Economía afirmó que los vaivenes del valor de tipo de cambio no podrán representar "cimbronazos" con el actual modelo de gestión monetaria.

En una jornada en la que tuvo que desmentir un video que lo involucra y circuló de forma masiva en redes sociales, Luis Caputo defendió el rumbo monetario del Gobierno, reiteró que " nosotros no manejamos el dólar " y relativizó los movimientos del tipo de cambio en las últimas semanas, al plantear que "el dólar no subió tanto".

Luego sostuvo que "con la macro ordenada el dólar puede tener volatilidad pero no puede tener cimbronazos": "El esquema nuestro está diseñado para que el peso sea la moneda más fuerte, en el medio vas a tener volatilidad porque el tipo de cambio flota , y esa volatilidad la tienen todos los países".

Luis Caputo: "El video es una operación para generar inestabilidad"

En una entrevista televisiva, el ministro volvió a referirse a una publicación que circuló por redes sociales sobre una futura crisis económica: "El video es una operación para generar inestabilidad".

El video de la publicación está acompañado por presuntas citas textuales del conductor Alejandro Fantino, que dan a entender el falso diálogo que mantuvo con el ministro. "Hablé con Toto Caputo y se los quiero contar por si se angustian cuando vean en los próximos lo que pase con respecto al dólar y los números que van a empezar a venir", dice el texto, mientras que en otro destacado asegura: "Va a ser bravo. La vamos a pasar para el orto, va a volar el riesgo país y va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, va haber ruido en la calle, y van a ser 3 meses picantísimos".

Luego de anoticiarse de la publicación, el ministro Caputo tuiteó para desmentir las versiones del video. "Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura…", dijo y se refirió al llamado del conductor: "Me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip".

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

El propio Fantino aclaró la situación en sus redes sociales: "Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra. Tómense el tiempo de ver el video completo".

Luis Caputo criticó la iniciativa de los gobernadores

Entrevistado en LN+, Luis Caputo entendió que desde las provincias "mandan leyes para que el país le vaya mal" y cuantificó en 2,5 del PBI el impacto fiscal de las propuestas que se tratarán este jueves en el Senado, que incluye jubilaciones, discapacidad, distribución de ATN y coparticipación.

"El fondo de la cuestión no son los jubilados, los fondos de los ATN, ni nada, sino romper el equilibrio fiscal que es el ancla que que permite que la Argentina sea hoy un país estable", dijo el ministro pero relativizó el impacto de su potencial aprobación: "No hay que tener temor, porque tenemos una economía sana, por más que lo intenten, puede haber volatilidad, eso es todo. No es un problema".

Finalmente, aseguró que la tensión con las provincias no es real: "Los gobernadores se van de mi oficina, me dan un abrazo y me pidan que siga así. Pero muchos hacen el juego de la política porque son políticos y viven de eso".