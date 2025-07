La Libertad Avanza y el PRO anotaron su frente para las elecciones legislativas bonaerenses

" Hoy es un día de mucha esperanza para los bonaerenses. No hay bonaerense que nos haya encontrado en la calle que no nos haya dicho vayan juntos", aseguró por su parte el presidente del PRO bonaerense y titular del bloque de diputados nacionales del partido.

"Vamos a dar la batalla y le vamos a ganar para terminarlo para siempre. Esto es kirchnerismo o libertad”, sentenció la secretaria general de la presidencia.

En referencia a la alianza, Pareja remarcó: "Es un acuerdo histórico para la republica argentina por la manera en que se llevo adelante el diálogo con los principales dirigentes del PRO".

LLA PRO BS AS PAREJA RITONDO Pareja y Ritondo sellaron el acuerdo.

Por su parte, el responsable del PRO detalló: "Lo de hoy es terminar un proceso, no algo que empieza. Es consolidar algo que empezamos a compartir adentro del Congreso, en las relaciones personales, en la mirada que tenemos del país. Como todo en la vida, uno sabe lo que quiere pero principalmente lo que no quiere. Y lo que no queremos es mas kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, Ritondo agregó "no hace dos días" que empezaron a trabajar con LLA y que el acuerdo logrado tiene la venia del expresidente - y titular del PRO - Mauricio Macri: "Mauricio no solo está de acuerdo sino que avalo a esta mesa para que sea quien se siente para llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires".

Sobre el objetivo de cara a las elecciones legislativas provinciales, Pareja afirmó: "En una batalla que, lejos de ser electoral, es cultural. Requiere de hombres y mujeres preparadas para darla. Requiere de mucho tiempo, de mucho valor, de dejar de lado muchísimos intereses personales. Ahí nos hemos encontrado".

De cara al futuro y la conformación de listas, los representantes de ambas fuerzas evitaron dar detalles y aseguraron que las encuestas poco tuvieron que ver en la decisión de conformar la alianza. En este sentido, Ritondo calificó de "naturales" las tensiones que se generaron con los intendentes amarillos en las últimas horas.

"Vamos a discutir capacidades y quien nos representa mejor a la alianza", afirmó Ritondo quien sentenció: "Nos vamos a poner de acuerdo". A pesar de las declaraciones del jefe del bloque de diputados , y según pudo conocer este medio, en los municipios donde gobierna el PRO, van a encabezar ellos las listas.

Por su parte, Pareja reafirmó la postura de Ritondo y detalló como continuarán las negociaciones: "Como se van a distribuir las posiciones en las listas es un trabajo que tendrán que hacer, en nuestro caso, los coordinares de LLA en los cada uno de los 135 distritos. Y con Ritondo y la gente del PRO decidiremos, en los próximos dias, como llevar adelante el proceso en las secciones electorales".

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza

Este miércoles 9 de diciembre es la fecha límite para que las diferentes fuerzas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires inscriban las alianzas. En ese sentido, la foto entre Ritondo y Pareja confirmó el acuerdo entre el PRO y LLA tras meses de negociación.

A pesar de haber logrado la alianza, los últimos días de conversaciones no estuvieron exentos de tensiones entre los representantes de ambas fuerzas. Puntualmente, las asperezas surgieron con un sector de los jefes comunales del macrismo.

Es que la secretaria general de la presidencia impuso los términos del acuerdo y no sólo exigió que en el nombre del frente electoral que competirá en las elecciones del 7 de septiembre no quede ningún vestigio del PRO, sino que también impuso el color violeta en la boleta. La victoria de LLA en la Ciudad dejó al partido amarillo debilitado y con poco músculo de negociación de cara a la alianza en provincia.

LLA PRO PBA.jpg Tras meses de negociación, ambos partidos unirán fuerzas para enfrentar al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de las rispideces, el pasado martes el PRO confirmó que sus 13 intendentes formarán parte del frente electoral que integrará junto al oficialismo libertario. “La participación de nuestros intendentes fortalece un espacio que nace como respuesta al reclamo de cambio profundo que millones de bonaerenses expresan día a día. Con gestiones probadas y una fuerte presencia territorial, todos los intendentes del PRO aportan experiencia, capacidad y liderazgo político al frente”, afirmó Ritondo, presidente del PRO bonaerense y titular del bloque de diputados nacionales del partido.

Tras lograr el pacto - y contener la queja de los intendentes - desde el PRO aseguraron que el acuerdo se enmarca en una estrategia de “unidad, convicción y responsabilidad” para acompañar el proyecto político del presidente Javier Milei en territorio bonaerense. “El PRO bonaerense se pone en marcha para sumar a la transformación que devuelva el orden, el progreso y la esperanza a cada rincón de la Provincia”, explicaron desde el espacio.

Noticia en desarrollo.-