Mauricio Macri le respondió a Javier Milei y dejó abierta la puerta a un acuerdo electoral de cara a 2025

El jefe del PRO no le cerró la puerta a una fusión electoral con La Libertad Avanza. El mandatario había advertido a los amarillos que "o vamos juntos en todos lados o vamos separados".

En ese sentido, al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, Milei respondió de forma categórica: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado".