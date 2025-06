Gesto de Cristina Kirchner en busca de la unidad: se reunió con Ricardo Quintela, su exrival en la interna del PJ

Quintela, quien compitió contra Cristina en la interna del PJ, dejó atrás las diferencias y se puso a disposición ante la situación judicial que atraviesa la expresidenta. Ante la consulta sobre si podría asumir en el partido en su reemplazo, lo descartó de plano: "No. Está el vicepresidente a cargo que es José Mayans".

Por otro lado, se manifestó sobre la posibilidad de reimpulsar un nuevo juicio político a la Corte Suprema. "Yo se lo haría ya. Son tres personas que no fueron elegidas por nadie, que tienen una situación vitalicia como un esquema monárquico, no pueden hablar en nombre de la República", enfatizó y cuestionó que no se les pueda "discutir la sentencia".

El domicilio del barrio de Constitución continúa siendo escenario de una vigilia constante por parte de simpatizantes y militantes, que decidieron acompañar a la exmandataria tras la ratificación de su condena. A dos días del fallo, una numerosa cantidad de personas siguen rodeando la residencia. La gente se instaló en la intersección de San José y Humberto I, donde levantaron carteles, entonaron cánticos y expresaron su respaldo a la expresidenta, a pesar de las bajas temperaturas que marcaron las últimas jornadas.

Previo a la reunión con CFK, Quintela anticipó que en los próximos días podría llevarse a cabo una cumbre de mandatarios provinciales del peronismo. "Seguramente la próxima semana habrá reunión de gobernadores", dijo.

Este jueves, el senador formoseño José Mayans, jefe de bloque de UP en la Cámara alta y virtual encargado del PJ tras la obligada salida de Cristina, se comunicó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según supo Ámbito, le transmitió que la exmandataria le asignó la tarea de hablar con los jefes provinciales para organizar un encuentro, motivo por el cual se puso en contacto con él en primer lugar.

Mayans le anticipó también que se comunicará en las próximas horas con el resto de los jefes provinciales peronistas y le aclaró que no estaba contemplada la convocatoria a los gobernadores para la reunión de esta tarde, razón por la cual no se había contactado previamente.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista se encuentra reunido este jueves desde las 16 horas para definir la estrategia del partido antes de que la expresidenta Cristina Kirchner deba presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para efectivizar su detención. De la reunión participan el excandidato presidencial Sergio Massa, el dirigente social Juan Grabois y el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. Asistió también el gobernador Quintela, previo a su reunión con Cristina.

El senador y vice 1° del partido, José Mayans, confirmó que la expresidenta no asistirá. Además de los mencionados, también acuden Máximo Kirchner, Jorge Capitanich, Juan Manuel Olmos, Mayra Mendoza, Vanesa Siley, Teresa García, Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Alejandro Topo Rodríguez y los presidentes de los partidos provinciales del PJ (conectados vía virtual), entre otros dirigentes. De la CGT está Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), según confirmaron a Ámbito.

El fallo por unanimidad de la Corte Suprema, que confirmó la condena contra la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, obligó al peronismo a reorganizarse, sobre todo en el marco de un año electoral. Según pudo saber Ámbito, buscan sostener el liderazgo de la expresidenta como jefa del peronismo a nivel nacional luego de la confirmación de su condena de parte del máximo tribunal de justicia del país.