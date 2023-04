Pepe Mujica sobre la sequía: "Acá ha fallado la alta política"

No tenemos respuesta todavía. Pero lo más dramático es que al parecer vamos a seguir sin reaccionar frente a estas cosas, nos cuesta entender. No incorporamos a nuestra cultura cotidiana que la humanidad se transformó en un fenómeno geológico que tiene influencia en los equilibrios del planeta y que estamos modificando dramáticamente todo y parece que no tuviéramos el coraje intelectual para modificar nuestra conducta en relación a lo que se nos viene.

Hace muchos años con Tabaré Vázquez, nuestro primer presidente progresista, concurrimos a Nueva Zelanda en una visita oficial. Yo era ministro de agricultura en esa época. Recuerdo que nos llevaron a un laboratorio subterráneo con un montón de macetas gigantescas, cada uno con una planta o dos y cada uno con una luz, con una temperatura. Recuerdo perfectamente que el ministro de Ganadería y Agricultura de Nueva Zelanda nos dejó pasar a ese laboratorio a Tabaré y a mí, había tres laboratorios de esos en el mundo, y nos dijo lo que iba a ser el clima en 35 años en Nueva Zelanda. Dijo que estaban gastando una fortuna en esto, pero “tenemos que prepararnos y necesitamos cambios de especie, tenemos que tratar de anticiparnos y generar conocimiento porque no vamos a poder cambiar las condiciones del clima y vamos a tenernos que preparar para adaptarnos”.

Han pasado muchos años. Yo era relativamente joven. Y me hago esta pregunta: se nos está yendo la noche encima y es muy poco o nada lo que se ha hecho. La humanidad está como de brazos cruzados esperando no sé qué, que la carroza nos lleve y los cambios se notan en todas partes. Y nos desesperamos por cambiar el auto, por el viaje a Miami, por un control de cosas. Pero no nos desesperamos por la vida. Estamos expectantes, paralizados y somos una humanidad irresponsable a lo que le pasa al mundo. Tenemos que embernos de este concepto. Hemos puesto a trabajar a la naturaleza en contra de nosotros mismos y no estamos haciendo un esfuerzo para tratar de siquiera colocarnos a la altura de los desafíos que tenemos por delante. No ha fallado la ciencia, ha fallado la alta política que prioriza cualquier cosa menos esta que tiene que ver con sostener la vida y el planeta. El costo que estamos pagando y el que vamos a pagar, lo van a pagar los más débiles del mundo.