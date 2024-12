Primer testimonio de un familiar del gendarme detenido: "No sabemos dónde lo tienen y tenemos miedo"

Gallo ingresó realizando una parada previa por Colombia, no tenía ninguna implicancia diplomática, sino que se trataban de sus vacaciones . Familiares del efectivo apuntan a que se encuentra " retenido" (situación en la que legalmente puede permanecer hasta 30 días ) desde el pasado domingo 8 de diciembre.

Este viernes por la tarde, su hermano Kevin realizó declaraciones sobre el contexto actual en que se encuentra su hermano: " No sabemos dónde está. No nos dan noticias de su estado, ni siquiera si está detenido ", expresó angustiado a TN.

Nahuel Agustin Gallo (1).jpg Nahuel Gallo es oriundo de Catamarca pero cumple servicio en Mendoza.

Además, precisó un detalle sobre el arribo de su hermano al país venezolano: "Tenemos la información del remisero que lo iba a llevar con mi cuñada. A él (Agustín) le quitaron el celular y sus cosas, lo sacaron del auto y parece que el remisero le prestó su teléfono para hacer una llamada", relatando el momento donde lo detuvieron. En esa línea, agregó que el hombre "dijo que era una combi negra de la que bajaron unos seis civiles armados".

También aclaró que la pareja del gendarme fue alertada gracias al accionar del remisero, y que "ya hizo la denuncia de desaparición y no tiene noticias tampoco. Nosotros hablamos a través de Gendarmería y nos dijeron que ya están trabajando en eso, pero no tenemos novedades". Por último, comentó: "No sabemos dónde lo tienen. Tenemos miedo".

Cancillería pidió la "inmediata liberación" del gendarme detenido en Venezuela: "Argentina no tolerará actos de esta naturaleza"

A través de un comunicado, la Cancillería argentina oficializó la detención (a la que calificaron de "arbitraria e injustificada") de Nahuel Agustín Gallo, efectivo de Gendarmería Nacional, en Venezuela la semana pasada y aseguró que trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad para garantizar su liberación.

"El día 8 de diciembre, el mencionado suboficial ingresó al territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional 'Francisco de Paula Santander', para dirigirse a la localidad venezolana de Táchira, con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común. Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales", detalló la misiva.

Posteriormente, Cancillería "exige, de forma categórica e inmediata, la liberación de nuestro funcionario. La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana". "Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido", ratifica.

En simultáneo, la ministra Patricia Bullrich publicó un mensaje en sus redes sociales: "Un gendarme argentino cruzó a Venezuela a visitar a su esposa e hija y fue detenido por el régimen chavista. Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin".