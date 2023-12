Qué es un plebiscito en Argentina

"Que los legisladores me expliquen porque el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente", apuntó Milei tras responder que "obviamente" llamará a un plebiscito si rechazan su DNU. En ese sentido, fue muy duro con los que ya adelantaron su negativa a aprobar el Decreto: "El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder". "Hay legisladores que buscan coimas", pronunció el presidente".