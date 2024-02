Ley ómnibus: Guillermo Francos llegó al Congreso para seguir las negociaciones antes del inicio de sesión

Live Blog Post

Martín Menem sobre la reforma jubilatoria de la ley ómnibus: "No está habiendo un acuerdo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mencionó a las jubilaciones como un punto sin consenso entre el oficialismo y la oposición, en la previa de una nueva sesión por el tratamiento particular de la ley ómnibus: “No está habiendo un acuerdo".

En declaraciones televisivas, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) mencionó la alternativa que prepara en Gobierno en caso de que la oposición rechace la movilidad jubilatoria: "No está habiendo un acuerdo sobre la reforma en la fórmula jubilatoria. Si no llegara a haber algún acuerdo, el Gobierno trabajará mientras tanto con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida del poder adquisitivo”.

Menem, además, señaló que “los jubilados están desesperados por la fórmula de Alberto Fernández”. “Han perdido 35% en los últimos años y ahora vienen a hablar del problema”, protestó y remarcó que “la voluntad” del Gobierno “es hacer lo imposible para que la situación mejore”.

