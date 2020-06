Cafiero defendió en el Senado la política oficial ante la pandemia y enumeró los problemas recibidos

En sus 49 minutos de discurso, Cafiero destacó que "el Estado tomó las decisiones necesarias para sostener a las familias y a las empresas" y dijo que "el mercado jamás pudo haber hecho estas políticas". Además, propuso un "diálogo democrático" a las fuerzas de la oposición que observaron el discurso a través de videoconferencia.

El funcionario nacional enumeró las medidas tomadas por el Gobierno desde el inicio de la cuarentena y destacó el pago del IFE, el ATP y los créditos a tasas del 24%, así como el sistema de precios máximos, el congelamiento de tarifas de telefonía e internet, alquileres y la suspensión de los desalojos.

“La pandemia va a pasar, pero aún hay un libro que no se escribió. Hay un gran desafío para la Argentina, de discusión franca y democrática. Si no hay disensos la democracia es incompleta, pero si no hay justicia social es impotente. A la Argentina siempre le fue mejor cuando amplió derechos”, continuó el funcionario.

Además, anticipó que de cara al futuro será necesario "un nuevo contrato con la ciudadanía" que refleje "sostenibilidad económica, social y ambiental".

WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.20.16.jpeg Cafiero hizo un repaso de los comienzos de la gestión y de las medidas tomadas por el Gobierno ante la pandemia.

“La pandemia aún no pasó, tenemos que seguir cuidándonos e imponer nuestras responsabilidades políticas sobre los disensos”, agregó. En este sentido, pidió "no tergiversar el mensaje" y "no traicionar la voluntad de las familias de cuidarse" ante los riesgos del coronavirus.

Al comienzo de su discurso, aunque recordó que una de las premisas del presidente Alberto Fernández fue "no hablar de pesadas herencias y no buscar excusas", aprovechó para desglosar algunos de los índices dejados por el macrismo, entre las que mencionó los altos niveles de inflación y deuda pública, el aumento de la desocupación y de la pobreza.

Cafiero indicó que "la arquitectura del gobierno anterior direccionaba la política pública hacia la especulación y la financialización de la economía" y sentenció que el peronismo "debía torcer esa voluntad política de un gobierno que sólo había producido más miseria y pobreza".

El jefe de Gabinete agregó que "esa trama fue cambiando las prioridades y exigiendo a la política que dé cuenta de lo que pasaba". En este marco, celebró la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva como una norma “central” para su Gobierno. “Pudimos empezar a diseñar una arquitectura institucional”, señaló.

El funcionario criticó, además, el presupuesto dejado por la administración de Mauricio Macri. "Necesitábamos una hoja de ruta. Cuando asumimos había un proyecto de Presupuesto, que tenía todas las metas sobrevaloradas, que no reflejaban la realidad”, explicó.

También destacó la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que permitió facilitar el proceso de renegociación de la deuda actual. "La deuda fue contraída de forma irresponsable, es impagable y se hace profundamente injusta en la espalda de los argentinos", expresó.

“En Argentina hoy las instituciones democráticas sí funcionan, aunque haya agoreros de las desgracias”, indicó.

WhatsApp Image 2020-06-18 at 15.25.40.jpeg Cafiero y Cristina Fernández de Kirchner antes de su exposición ante el Senado.

Tras el discurso introductorio del jefe de Gabinete, comenzó la ronda de preguntas por parte de los senadores de diferentes bloques y que versaron sobre la ayuda estatal en el marco de la pandemia, el proyecto de expropiación de Vicentin y la siuación de los jubilados, entre otros puntos.

En referencia, a la continuidad del ATP, el jefe de Gabinete informó que el Gobierno continuará "conteniendo" a los sectores "críticos" de la industria como las pymes que no pudieron reactivarse como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Terminamos de pagar el 50% del salario de dos millones de trabajadores y vamos a continuar conteniendo a los sectores críticos: industria, turismo, gastronomía, cines, teatros, todas actividades que, producto de la pandemia y no de la cuarentena, están sensiblemente deterioradas porque no se puede reactivar", afirmó.

El funcionario aseguró que se continuará "trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones y en las zonas de aislamiento con políticas específicas para empresas de menos de 800 trabajadores".

"Vamos a ir a un sistema donde vamos a hacer un aporte distinto: el aporte de un salario mínimo, vital y móvil. El 50% del apoyo va a ser el 50% de un salario mínimo para empresas pymes que no hayan tenido aumento de facturación", agregó.

En tanto, respecto al proyecto de ley en torno a Vicentin, aseguró que no está en la política pública del gobierno avanzar con expropiaciones" de empresas sino que, en el caso de la compañía Vicentin, se trata de "un rescate" de una firma "que estaba quebrada y que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles".

En tanto, Cafiero aseguró que las jubilaciones "le están ganando a la inflación" y señaló que con el gobierno de Cambiemos "los jubilados perdieron un 20% de su poder adquisitivo".

En este sentido, precisó que en el primer trimestre de 2020 "la mínima creció un 19%" cuando "la inflación fue del 14". "Las jubilaciones le están ganando a la inflación, esto no sucedía hace tiempo", aseveró.

Cafiero estuvo presente en el recinto del Senado junto a algunos colaboradores, al igual que la titular del cuerpo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y unos pocos legisladores, mientras que el resto se conectó en forma remota por las medidas de restricción dispuestas por el aislamiento obligatorio.