La ciudad de Santa Fe está conmocionada por el asesinato de una reconocida investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), hallada muerta en su domicilio junto a su pareja, en el barrio Candioti Norte.
Asesinaron a una reconocida investigadora del CONICET e investigan si se trató de un femicidio
La víctima es Silvina Drago, con una larga trayectoria en el ámbito de tecnología de alimentos. Junto a ella, apareció muerta su pareja y uno de sus perros.
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Al lado de ambos, también estaba sin vida una de sus mascotas mientras otro animal presentó heridas. La Justicia investiga el hecho bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio.
El caso trata de la científica Silvina Rosa Drago (56), quien desempeñaba funciones en el Instituto de Tecnología de los Alimentos (ITA), dependiente de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Junto a ella, apareció también sin vida su pareja Héctor Osvaldo Riego (63). El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, luego de que un familiar se acercara al domicilio ante la falta de respuestas, indicó Infobae.
Muerte de la investigadora Silvina Drago: sospechan que fue un femicidio
Al ingresar al domicilio, el familiar encontró a ambos sin vida junto al cuerpo de uno de los perros del hogar. Luego dio aviso a las autoridades, que arribaron junto a peritos de la Policía de Investigaciones. Un reporte inicial detalló que ambos presentaban heridas de arma de fuego.
La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Estanislao Giavedoni, dispuso el traslado de los cuerpos para su autopsia y ordenó la asistencia veterinaria para el animal herido. En el lugar, se secuestró una pistola calibre 6.35 debajo del cuerpo del hombre mientras las primeras estimaciones forenses indicaron que las muertes habrían ocurrido cerca de 24 horas antes del hallazgo, aunque la investigación sigue en curso.
Quién era Silvina Drago
Drago era bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y se desempeñaba como investigadora superior del CONICET. Fue reconocida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal en 2023 por su trayectoria internacional y su aporte al desarrollo científico. En febrero de este año, había alcanzado el máximo escalafón dentro del CONICET.
Con más de 165 publicaciones en revistas científicas y libros internacionales, Drago dirigía las carreras de posgrado de la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la UNL. Su carrera se extendió a la dirección de proyectos de investigación nacionales, provinciales e internacionales, además de la formación de profesionales.
La Facultad de Ingeniería Química de la UNL expresó su pesar en un comunicado: “Con profundo pesar les informamos del fallecimiento y femicidio de la Dra. Silvina Drago (...) Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico".
Además recalcó que "la comunidad universitaria de la UNL acompaña a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento".
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