Cafiero: "Que la oposición critique, pero que no piense todo en código electoral"

"Nosotros estamos preocupados por las guardias y los insumos médicos de los héroes de esta época, que son los enfermeros, médicos y médicas, para que tengan lo necesario para trabajar y que los argentinos no nos quedaremos sin cama. Estamos trabajando en eso”, añadió Cafiero.

Asimismo, apuntó contra el exsenador Ernesto Sanz, quien en las últimas horas fue crítico con el Gobierno y deslizó un duro pronóstico respecto a la evolución pandémica en Argentina al preguntarse sugestivamente:“¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”. “No hay actitud desestabilizadora sino que hay agoreros que nunca le pegan. Sanz no tiene idea de lo que pasa, no sabe lo que es una guardia abarrotada. Hacen declaraciones ampulosas para quedar bien con una minoría partidaria. No tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina", sostuvo el funcionario.

Siguiendo esa línea, también tuvo palabras para el expresidente Mauricio Macri, quien en las últimas horas y desde Suiza desmintió haberle recomendado a Fernández dejar "que se mueran los que tengan que morirse" pero no descuidar la economía. A propósito de ello, Cafiero señaló que “mientras Alberto lucha contra la pandemia, fabrica la vacuna para Argentina y Latinoamérica, Macri viaja por el mundo".

En ese sentido, reiteró el pedido a la oposición para que tengan una conducta responsable y democrática. "Mientras trabajamos en la pandemia, queremos que la oposición acompañe y critique, pero que no piense todo en código electoral. Estamos luchando ante una pandemia, no podemos ser irresponsables", remarcó.