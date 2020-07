Sergio Berni apuntó contra Mauricio Macri: "A una persona que fundió al país, ¿para qué la queremos en la unidad nacional?"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue muy duro con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri y aseguró que no lo quiere dentro de la unidad nacional: "Que hay que cerrar la grieta, eso no me lo como. Sí hay que tender puentes. Pero la unidad nacional debe convocar a aquellos que creen en la patria".