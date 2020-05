Kicillof rechazó la liberación de presos y le apuntó al procurador bonaerense

Kicillof dijo que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", dijo el mandatario.

Al ser consultado sobre el accionar del procurador bonaerense, Kicillof sostuvo:

"En la resolución 158 del 18 de marzo, que la leí detenidamente, instruye a los defensores públicos impulsar prisiones domiciliarias a las poblaciones de riesgo. Se basa en instrumentos internacionales que en el marco del coronavirus habían promovido las domiciliarias. Y el procurador lo hace. Omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden darse a quienes hayan cometido los delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, robos a mano armada, con violencia. No lo dice Conte Grand".