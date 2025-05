"Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado", la polémica frase del titular de Andis

En medio de las marchas masivas en todo en reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad , que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, Marlene Spesso - madre de Ian Moche, un niño influencer con autismo - reveló la cruel respuesta que recibió de Diego Spagnuolo , titular de la Agencia Nacional De Discapacidad, durante un encuentro en marzo de 2024: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

Durante el pasado jueves, Asociaciones y ONGs se movilizaron en al menos 14 distritos para visibilizar la falta de pagos a prestadores de servicios y de entrega de pensiones. Entre las principales consignas, denuncian la quita de Pensiones No Contributivas, falta de cobertura prestacional y medicamentos e incumplimiento del cupo laboral del 4%. Además, prestadores de servicios apuntan a deudas del Estado y a la falta de actualización de sus honorarios.

Pero la situación no quedó allí. Según relató el propio niño, el titular de Andis también cuestionó la ayuda estatal y en la conversación le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo si"?.