El Senado apura la sanción de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos previsionales

La oposición se prepara para torcerle el brazo Javier Milei en el recinto este jueves. Apunta a sancionar las tres iniciativas que el Presidente prometió vetar por su impacto fiscal, y no descarta avanzar con los proyectos impulsados por los gobernadores, que reclaman más fondos para las provincias. Se espera un debate caliente.

El Senado apura la sanción de los proyectos previsionales y la Emergencia en Discapacidad aprobados en Diputados a comienzos de junio , y que el presidente Javier Milei prometió vetar en aras del equilibrio fiscal . Tras lograr la firma de los dictámenes en una reunión de comisión cuyo procedimiento reglamentario es puesto en dudas por las autoridades de la Cámara alta, la oposición apunta a sesionar este jueves para sancionar los tres temas . Además, no descartan sumar los proyectos impulsados por los gobernadores , quienes buscan un incremento en el reparto de fondos que Nación hace a los 24 distritos.

Los bloques de Unión por la Patria , junto con los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco , además de la larretista Guadalupe Tagliaferri , optaron por avanzar este jueves con la firma de los dictámenes de los tres proyectos pese a que el presidente de Presupuesto, el oficialista Ezequiel Atauche, no convocara a una reunión de comisión .

Dudas sobre la validez de los dictámenes

La jugada opositora “está viciada de nulidad”, coincidieron dos altas fuentes del Senado que conocen el reglamento al detalle. Este permite –nota mediante— que tres senadores puedan forzar el debate en comisión de cualquier proyecto. El asunto es que Atauche jamás convocó a una reunión de comisión. Pero, al no haber habido una convocatoria oficial, la validez de los dictámenes está en un limbo. De hecho, según pudo saber este medio, en Mesa de Entradas del Senado recibieron los dictámenes “sujeto a revisión”.

“La convocatoria tiene que ser pública y debe llegar formalmente a todos los senadores que la integran, al resto, al periodismo y a la ciudadanía. Porque son reuniones públicas”, explicó una encumbrada fuente del Senado a Ámbito, para luego añadir: “El resto de los senadores que no fueron, por mas que sean una minoría, no fueron debidamente convocados”. Y remató. “Para eso hay todo un procedimiento parlamentario. Que en el caso no se respetó”.

Ante la posibilidad de que se ponga en duda la validez de los dictámenes, a pedido de Lousteau en el marco de la "comisión autoconvocada" se votó en forma nominal una interpretación del reglamento que decidió por unanimidad que actuaban conforme al texto. Y la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio le pidió al secretario parlamentario que dé fe de cómo se había dictaminado.

Victoria Villarruel La oposición analiza "autoconvocarse" si Villarruel no convoca a la sesión. Senado

Como fuera, si la titular del Senado, Victoria Villarruel no convocara a la sesión que la oposición promete pedir para este jueves, los senadores que aspiran a sancionar los tres proyectos barajan “autoconvocarse” en el recinto, y llevar adelante la sesión. “Ellos ya no tienen la bendita mayoría con la que podían alardear”, dijeron fuentes parlamentarias de UP.

La oposición también apura los proyectos de los gobernadores

En este contexto de malestar en el que la oposición le achaca al oficialismo paralizar al Senado, los bloques que se ubican en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza buscan llevar al recinto lo antes posible los dos proyectos de ley que impulsan los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. De hecho, no descartan incluirlos en el pedido de sesión que presentarían en las próximas horas para este jueves 10.

Se trata, en concreto, de los dos proyectos de ley que firmaron todos los bloques con representación en el Senado que tienen algún gobernador de su mismo signo político. Uno de los textos pone la lupa en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A grandes rasgos, lo que piden los mandatarios de todas las provincias es que esos fondos, que Milei retiene para la Nación, se distribuyan entre Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria", teniendo en cuenta el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno nacional como de las provincias".

Gobernadores.jpg La oposición busca llevar al recinto los proyectos impulsados por los 24 mandatarios provinciales.

La segunda iniciativa, en tanto, propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos "para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina". En otras palabras, eliminar “las cajas negras de la política” que el propio oficialismo cuestionó en 2024, cuando llevó adelante la supresión de más de una de esas herramientas de financiamiento.

Ninguno de los dos proyectos cuenta con dictamen de comisión. Es decir que, para tratarlos en el recinto, se requiere del aval de dos tercios de los presentes. Los sectores más duros de la oposición dan por descontado que están sobrados de números para que la jugada prospere. Pero eso quedará atado al tono que adquiera la sesión.

Cuesta imaginar que los sectores "dialoguistas" se plieguen a participar de una sesión que no sea avalada por las autoridades de la Cámara alta. Es por eso que se espera un jueves caliente en el recinto del Senado, haya o no convocatoria oficial por parte de Villarruel.