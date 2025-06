Lanzan el primer spot de Cristina Kirchner como candidata a diputada

“Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde el destruye, ella reconstruye” , resumió la voz en off de la primera pieza audiovisual que se difunde el día después de su confirmación.

video spot cristina kirchner candidata

“No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo”, sentencia la pieza audiovisual.

En paralelo, distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense amanecieron empapeladas con la firma de la exvicepresidenta: “Cristina Diputada”, reflejaron los carteles, como el que apareció sobre Avenida Figueroa Alcorta, con fondo celeste, y “Cristina” escrito en cursiva, que busca emular la tipografía en su libro Sinceramente.

cristina candidata.avif Así son los afiches por la candidatura de Cristina Kirchner.

Unidad con reservas: Axel Kicillof mantiene la calma y Sergio Massa analiza candidatura

Cristina Kirchner confirmó que será candidata por la tercera sección, y al mismo tiempo, hizo un llamado a la unidad del peronismo, en momentos en que la tensión con Axel Kicillof sigue en aumento.

"No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido podés perder y perdés mal", dijo la expresidenta en los estudios de C5N. La primera reacción de los otros actores de peso de Unión por la Patria, Kicillof y Sergio Massa, fue de cautela. Mientras el gobernador bonaerense ve como un hecho positivo llegar a un acuerdo, tal como propuso el sábado en el acto de lanzamiento de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, por su parte el exministro de Economía analiza presentarse también en los comicios desdoblados del 7 de septiembre, como candidato por la primera sección electoral.

Axel Kicillof Cristina Kirchner Sergio Massa.jpg Cristina llamó a la unidad de cara a las elecciones.

En la entrevista, Cristina Kirchner sostuvo que postularse a legisladora puede ser leído como una forma de bajar categorías para aquellos que “ven la política como un escalafón”. De ser candidata junto con Massa (con quien habla una vez por semana), será un mensaje a todo el peronismo de reconstrucción del partido desde abajo.

“¿Romper con Axel que lo formé yo? Se puede plantear una unidad necesaria”, expresa Cristina Kirchner a los suyos. Sin embargo, la candidatura para los comicios provinciales, que al principio había sido leída como una presión a Kicillof en caso de no llegar a una unidad, fue bien recibida en La Plata. “Si ellos están dispuestos a ir en unidad, nosotros ya dijimos que sí”, señalaron a Ámbito desde el entorno del mandatario.