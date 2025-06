Elecciones en Buenos Aires: cuáles son los distritos que componen la tercera sección electoral

Cabe destacar que este año se renovarán 18 bancas en Diputados y 9 en el Senado en dicha sección. En la actualidad, Unión por la Patria cuenta con ocho diputados provinciales por la tercera, mientras que las otras diez bancas están en manos del PRO, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios.

Elecciones legislativas 2025 2.jpg La tercera sección electoral de Buenos Aires cuenta con 4.845.998 votantes distribuidos en 13.546 mesas. CNE

Actualmente, los únicos distritos no conducidos por dirigentes peronistas son Lobos, bajo gestión del PRO, y Magdalena, en control del radicalismo.

El anuncio de CFK —que ya circulaba como versión en reuniones del PJ— se conoció en un momento de fricciones con el gobernador Axel Kicillof. El sábado pasado, durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el mandatario provincial lanzó una advertencia al electorado: “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz”, en alusión al ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

Este año, además, las elecciones en Buenos Aires presentarán una novedad: por primera vez estarán desdobladas. Los cargos provinciales se votarán el 7 de septiembre con lista sábana, mientras que las elecciones nacionales se celebrarán con Boleta Única de Papel (BUP).

De acuerdo con los artículos 71 y 76 de la Constitución bonaerense, los requisitos para ser legislador incluyen ciudadanía natural (o legal con cinco años de residencia), edad mínima de 22 años para diputados y 30 para senadores, y un año de residencia inmediata para quienes no hayan nacido en la provincia. No se exige fijar domicilio en una sección específica, aunque sí residir en el distrito una vez electo.

El anuncio de Cristina Kirchner

La expresidenta confirmó su candidatura el pasado lunes durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en C5N. Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre. "Hay que poner el hombro para hacer la mejor elección posible", explicó la titular del PJ.

Durante la entrevista, la exmandataria analizó el momento actual del peronismo y destacó el papel que realizó en los comicios de la ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el 27,4% de los votos. Según sostuvo, este resultado se logró gracias a que en la lista se pudo cumplir una unidad. "No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido podés perder y perdés mal", manifestó.

Cristina en c5n Luego de los rumores y las internas, la expresidenta confirmó su candidatura para el próximo 7 de septiembre. Charo Larisgoitia

En cuanto a las internas que produjo la decisión de desdoblar las elecciones - llevada a cabo por el gobernador Axel Kicillof - la expresidenta afirmó que "no le pediría jamás a un gobernante que cambie su decisión", y luego sostuvo: "Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago".

En referencia a la decisión de postularse por un cargo "menor" en la Legislatura provincial - luego de haber sido dos veces Presidenta - Cristina respondió a las críticas y sostuvo: "Eso son los que creen que la política es un escalafón en la cual vos vas subiendo. Les voy a recordar a un compañero como (Jorge) Capitanich, que en un momento había sido dos veces gobernador, jefe de Gabinete dos veces y fue de candidato a intendente en Resistencia para ayudar a que el peronismo ganara la provincia de Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos".

"Vos tenés que ir al lugar en el que más servís en el momento en que es oportuno. Yo pienso la política de ese modo, para mí es eso: apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante", concluyó.