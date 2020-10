Peajes: avalan que el organismo antilavado impulse la causa

Tras un fallo de la Cámara Federal que dispuso la nulidad de los procesamientos a los exfuncionarios macristas, la UIF y Vialidad Nacional se presentaron como querellantes para revertir esa decisión.

El juez Julián Ercolini los había aceptado como querellantes, lo que fue apelado por las defensas de los exfuncionarios. Ahora la Cámara confirmó esa decisión.

La Sala II de la Cámara sostuvo hoy en una resolución que “se ha advertido en el curso de la instrucción una faceta de los presuntos sucesos que, a priori, resulta encuadrable en los términos de las normas que habilitan la participación de la UIF”, en la investigación.

En la causa la Cámara anuló los procesamientos al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al ex director de Vialidad Javier Iguacel; al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Los procesamientos fueron dictados en su momento por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Cuando este magistrado se jubiló la causa pasó al juez Julián Ercolini.

Pero días atrás Ercolini se excusó de continuar subrogando ese juzgado, y el expediente peajes pasó a la jueza María Eugenica Capuchetti.