La Costa Atlántica se prepara para el verano 2027: cuánto cuestan los alquileres y qué destinos ya tienen más reservas

Mar del Plata, Pinamar y Cariló muestran distintos ritmos de contratación, mientras Costa Esmeralda mantiene el interés de las familias. Los valores cambian según la ubicación, el tamaño de las propiedades y la quincena elegida.

Aunque el tiempo hoy no parece tan primaveral, la proximidad del verano empieza a movilizar el mercado de alquileres para la temporada 2027.

A dos meses del verano, las reservas para las vacaciones en la Costa Atlántica ya muestran diferencias entre destinos y zonas. La expectativa por el fenómeno climático de El Niño no impidió que los turistas comenzaran a consultar y reservar alojamiento para el verano en los principales destinos de la Costa Atlántica.

En Mar del Plata , el centro y La Perla tienen tomado el 74% de las noches de la primera quincena de enero; en Pinamar, la demanda se concentra en la segunda mitad del mes, mientras que Cariló registra un 55% de las noches reservadas y suma operaciones por encima de la temporada pasada.

Datos que se desprenden de un relevamiento de Propio, la plataforma que analiza los valores publicados y las reservas de alquileres temporarios que también mostró que el turista no elige únicamente por precio: algunos de los destinos más caros son, al mismo tiempo, los que tienen mayor porcentaje de noches reservadas.

El panorama, sin embargo, no es uniforme. El último fin de semana largo de octubre dejó un movimiento moderado en Mar del Plata y menos consultas presenciales de las esperadas en Pinamar. En Cariló, en cambio, las visitas que recibió una inmobiliaria se tradujeron en una proporción alta de reservas.

Una semana de enero para cuatro personas cuesta, en valores medianos publicados en Airbnb y sin tasas, u$s1.200 en Pinamar, u$s1.100 en Mar del Plata y u$s850 en Villa Gesell. En Punta del Este (Uruguay), la referencia trepa a u$s2.600.

"Los destinos más caros son los que más se ocuparon. No vemos que el turista se mueva solo por precio: sigue pagando por ciertos lugares", explicaron Ariel Joaquín y Alex Cywiner, de Propio.

Un balcón y la vista de La Perla. Sobre Avenida Peralta Ramos y Bartolomé Mitre, una de las zonas más demandadas en La Feliz

En Mar del Plata, la demanda se concentra cerca de la playa. Además de las reservas en el centro y La Perla para la primera quincena, Güemes, Playa Grande y Punta Mogotes registran niveles de entre el 52% y el 54%. En los barrios más alejados de la costa, la proporción cae al 24%.

El tamaño de la propiedad también incide en la anticipación de las reservas. En casi todos los destinos, las unidades con más dormitorios se ocupan antes que los monoambientes y los departamentos de un dormitorio. En Cariló, por ejemplo, los alojamientos de cuatro dormitorios o más ya tienen reservado el 71% de las noches de la primera quincena de enero, frente al 39% de las unidades de un dormitorio.

Verónica Berasueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, explicó: "El centro y La Perla son las zonas que históricamente concentran más consultas. Su ventaja es que permiten tener la playa, la gastronomía, los comercios y los servicios al alcance de la mano".

Cuánto cuesta alquilar en Mar del Plata

Para enero de 2027, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata sugiere valores semanales desde $588.000 para un departamento de dos ambientes, con capacidad para cuatro o cinco personas. Para una unidad de tres ambientes, destinada a cinco o seis huéspedes, la referencia parte de $863.000 por semana.

En el caso de una casa o chalet de tres ambientes, para una familia de cinco o seis personas, el valor orientativo comienza en $1.176.000 semanales. Se trata de precios de referencia para propiedades del centro, microcentro y macrocentro, que pueden variar según la ubicación, el equipamiento y los servicios.

El centro marplatense siempre solicitado. Vivienda sobre la Avenida Colón al 2900 cerca de la Plaza Mitre

Las unidades con amenities y vista al mar pueden duplicar esos valores. También influye la cochera: cuando no está incluida en el alquiler, en el centro hay opciones de estacionamiento con tarifas de entre $20.000 y $30.000 diarios. El servicio de mucama, por lo general, se cobra aparte.

Berasueta señaló que conviven dos modalidades de contratación: los turistas que reservan con anticipación para asegurarse una propiedad durante una quincena o un mes y quienes deciden una escapada pocos días antes, según el pronóstico del tiempo. En la zona céntrica predominan las estadías de cinco a siete días, aunque las quincenas mantienen su importancia, sobre todo entre quienes llegan desde lugares más alejados.

La segunda quincena de enero es la más buscada en Mar del Plata y puede registrar precios algo superiores. Como referencia, un departamento de un ambiente puede partir de $750.000 por quincena en la primera mitad del mes y de $850.000 en la segunda. Para febrero, la primera quincena suele presentar valores similares a los de comienzos de enero, mientras que en la segunda los precios pueden bajar alrededor de un 20%, con descuentos mayores en algunos casos.

Pinamar: más demanda para la segunda quincena

En Pinamar, los precios y el nivel de reservas muestran una ventaja para la segunda mitad de enero. Según Propio, el 67% de las noches de esa quincena ya está tomado, frente al 52% de la primera. Ariel Cywiner aclaró: "Villa Gesell, en cambio, presenta un avance más lento, con el 35% de las noches reservadas".

Los valores que releva la plataforma para una semana en enero son de u$s 1.200 para cuatro personas en Pinamar y de u$s850 en Villa Gesell. En Pinamar, los departamentos de dos ambientes se ofrecen entre u$s900 y u$s1.300 por semana, mientras que las casas familiares de tres ambientes parten de aproximadamente u$s2.000 a u$s2.300. Las propiedades más amplias o mejor ubicadas pueden superar esos importes.

Casas con quincho y parilla entre las solicitadas para veranear en Pinamar Pausa Pinamar

"El presupuesto tiene cada vez más peso. El turista compara y no acepta cualquier valor: una propiedad puede estar muy bien ubicada, pero si cuesta demasiado más que otras similares, resulta difícil cerrar la operación", explicó Dolores Estrella, de Pausa Pinamar.

La inmobiliaria detectó aumentos moderados respecto de la temporada anterior: la mayoría de los propietarios ajustó sus precios entre un 5% y un 10% en dólares.

El último fin de semana largo de octubre no tuvo el resultado esperado para el sector. Estrella señaló que "la ocupación turística fue casi 15 puntos porcentuales menor que la del año anterior y que el movimiento no se tradujo en un incremento significativo de consultas presenciales ni de reservas".

La modalidad de contratación también cambió. Muchos turistas ya conocen el destino y concretan el alquiler por internet, sin necesidad de viajar antes para recorrer las propiedades. Para esta temporada, Estrella registró las primeras operaciones en agosto y mantiene consultas sostenidas.

Departamentos de 2 ambientes: entre u$s900 y u$s1.300 por semana en enero.

Casas familiares de 3 ambientes: entre u$s2.000 y u$s2.300 por semana.

Casas de 4 ambientes: alrededor de u$s2.500 por semana.

Departamentos de 2 ambientes en la zona de los dúplex: entre u$s1.800 y u$s2.500 por quincena.

Departamentos modernos cerca de Bunge y la playa: entre u$s3.500 y u$s4.800 por quincena.

Casas familiares de 3 ambientes: entre u$s3.800 y u$s5.200 por quincena.

Casas de 3 dormitorios en Pinamar Norte: alrededor de u$s9.000 por enero completo.

Con balcón a pasos de la playa en Avenida del Mar y Bunge, en Pinamar

Estrella acotó que "los precios aumentaron entre un 5% y un 10% en dólares respecto de la temporada anterior, con casos puntuales de hasta el 15%. Para febrero, los alquileres pueden costar cerca de un 25% menos que en enero".

Cariló, con más reservas que el verano pasado

Cariló presenta otro escenario. Propio calcula que el 55% de las noches de la primera quincena de enero ya está reservado. La demanda también favorece a las propiedades de mayor capacidad, una señal de que las familias que buscan casas grandes tienden a asegurarse el alojamiento con más anticipación.

Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque, indicó que los valores para las fiestas y enero parten de u$s 3.500 por semana para propiedades destinadas a grupos de seis a ocho personas. El precio depende de la zona, la construcción y el equipamiento; las casas con piscina pueden costar alrededor de un 20% más. Para febrero, la referencia es una baja del 25%.

Casas amplias, en el bosque y cerca del mar, entre las más solicitadas para vacacionar en Cariló

La ubicación responde a distintas preferencias. Algunos visitantes buscan el centro para evitar el uso del auto y tener los servicios cerca; otros priorizan la cercanía al mar o eligen sectores más alejados. "Todo Cariló es requerido", resumió Melgarejo.

El último fin de semana largo también dejó un resultado favorable para la inmobiliaria. Según su balance, el 80% de quienes visitaron la oficina y recorrieron propiedades terminó por reservar. Además, a mediados de octubre, Constructora del Bosque registraba un 15% más de reservas que en la misma etapa de la temporada anterior, aunque Melgarejo aclaró que parte de ese movimiento se relaciona con nuevos propietarios que terminan sus casas o compraron departamentos para ofrecerlos en alquiler.

La evolución de las reservas, los precios y el movimiento del último fin de semana largo muestra que la temporada se prepara con ritmos diferentes. Mar del Plata sostiene una demanda fuerte en los sectores próximos a la costa, Pinamar gana reservas para la segunda quincena y Cariló registra un avance superior al del año pasado en una de las inmobiliarias consultadas. "Trabajamos tanto para los inquilinos como para los propietarios", añadió Melgarejo.

Costa Esmeralda en auge

Costa Esmeralda, un barrio cerrado ubicado sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 380, en el Partido de La Costa, se encuentra a unos 10 kilómetros de Pinamar. Jorge Von Grolman, de Órbita Inmobiliaria, explicó que los valores se mantienen en rangos similares a los del verano anterior y que la cercanía al mar incide directamente en el precio: las casas ubicadas en los sectores más próximos a la playa pueden costar entre un 50% y un 100% más que las de otras zonas.

Áreas de servicios son clave en Costa Esmeralda para quienes viven todo el año o alquilan para el verano allí Eidico

Los valores informados para la temporada son:

Casas para 8 personas: entre u$s4.000 y u$s6.000 por quincena en enero.

Casas para 4 a 6 personas: entre u$s2.200 y u$s3.000 por quincena en enero.

Departamentos de 2 ambientes: alrededor de u$s 1.300 por quincena en febrero.

Departamentos de 3 ambientes: alrededor de u$s 2.200 por quincena en febrero.

Alquileres en febrero: los precios de las casas bajan, en promedio, entre un 15% y un 20% respecto de enero.

Dentro del complejo, los departamentos son los más buscados por su practicidad. Entre los barrios, Deportiva se destaca por combinar precios más accesibles con cercanía a las instalaciones deportivas. También hay demanda en los sectores Marítimos, donde las casas de mayor tamaño suelen alquilarse entre varias familias.

Por consultas y reservas se espera que sea una buena temporada en la Costa Atlántica Eidico

Von Grolman sostuvo que enero suele presentar "una ocupación plena, impulsada por el perfil familiar del destino y su oferta deportiva y recreativa. En febrero suele haber más disponibilidad para quienes buscan con anticipación, aunque las reservas avanzan con rapidez a medida que se acerca la fecha".

El último fin de semana largo dejó un balance positivo para el sector, pese a que el clima no acompañó. Según Von Grolman, "las reservas muestran un crecimiento sostenido y ya igualan o incluso superan levemente las expectativas que había hace algunos meses".