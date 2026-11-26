Más de 12.000 contratos llegarán a su fin y los ajustes trimestrales por ICL serán del 6,04%. La sobreoferta de viviendas abre margen para negociar las condiciones de renovación.

Los alquileres tendrán nuevos aumentos en diciembre según el índice y la periodicidad de actualización pactados. En CABA, más de 12.000 contratos vencen y abren una nueva instancia de negociación entre las partes

Diciembre será un mes de movimiento para el mercado de alquileres porteño . Más de 12.000 contratos vencerán en la Ciudad de Buenos Aires y miles de inquilinos deberán decidir si renuevan, buscan otra propiedad o negocian nuevas condiciones con los propietarios. En paralelo, llegarán las últimas actualizaciones del año para quienes todavía tienen contratos vigentes con ajustes por el Índice de Contratos de Locación (ICL) .

Los porcentajes de diciembre muestran diferencias según la periodicidad acordada: los contratos con actualización trimestral tendrán un incremento del 6,04%, los cuatrimestrales del 8,25% y los semestrales del 13,92%. Se trata de ajustes calculados por el ICL del Banco Central, que combina la evolución de los precios con la de los salarios.

Los porcentajes corresponden a cada modalidad de actualización y se aplican sobre el alquiler vigente antes del ajuste. No todos los contratos tienen las mismas condiciones: desde el DNU 70/2023, propietarios e inquilinos pueden acordar libremente el plazo, el índice y la frecuencia de actualización.

Entre las dudas que aparecen con mayor frecuencia durante diciembre, el cálculo del aumento ocupa el primer lugar. Ariel Castilla , de la plataforma Contrato de Alquiler, explicó que la herramienta más utilizada en su sitio es la calculadora de actualizaciones. También se repiten las consultas de quienes tienen que decidir entre una prórroga y un contrato nuevo, cómo comunicar que no renovarán y qué condiciones revisar antes de firmar.

Añadió: “Con los nuevos alquileres, las consultas van más por qué cláusulas conviene revisar antes de firmar y qué garantía piden”.

Respecto de los índices, Castilla detectó un mayor uso del ICL en los contratos que observa la plataforma. Aunque la diferencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es significativa, ambos indicadores pueden arrojar resultados distintos según el período considerado.

En el último año relevado por la plataforma, el IPC acumuló un 33,3%, frente al 31,4% del ICL. Para diciembre, en un contrato con actualización cada cuatro meses, la diferencia es todavía menor: el aumento por ICL será del 8,25%, mientras que por IPC llegará al 8,11%.

Castilla detalló: “El ICL combina la inflación con la variación de los salarios, así que cuando los sueldos van detrás de los precios queda un poco por debajo del IPC, y al revés”.

Quienes están por mudarse hacen cuentas también para buscar una propiedad que puedan alquilar y pagar sin inconvenientes mientras dure la relación contractual Pixabay

En cuanto a las renovaciones, el especialista señaló que los propietarios suelen conservar la frecuencia de actualización que ya tenía el contrato anterior, habitualmente cada tres o cuatro meses. Otro punto que cambió es el depósito: suele actualizarse al valor del nuevo alquiler y cada vez más dueños solicitan que se constituya en dólares.

Por eso, recomendó prestar especial atención a la cláusula de actualización, donde deben quedar especificados el índice, la periodicidad y los meses que se toman para calcular el incremento.

Qué miran propietarios e inquilinos al renovar

La negociación no se limita al precio mensual. Alberto Héctor Loyarte, martillero público y experto en Real Estate, advirtió que la demanda se volvió más selectiva y que los interesados analizan especialmente el estado de las propiedades, el valor de las expensas y la cercanía con los medios de transporte y los lugares de trabajo.

Las unidades grandes, de más de tres ambientes, en edificios antiguos y sin amenities o cocheras encuentran mayores dificultades para conseguir inquilinos. Según explicó, las necesidades familiares cambiaron y también se modificaron las rutinas laborales, con más trabajo desde los hogares y nuevos polos de actividad.

La sobreoferta también genera margen para negociar. Los propietarios que necesitan alquilar comienzan a revisar sus expectativas cuando advierten que mantener una vivienda vacía implica afrontar expensas, Aysa y servicios sin ingresos.

Loyarte señaló: “Es cada vez más común encontrarnos frente a contraofertas por parte de los inquilinos cuando les interesa el inmueble”.

El experto aclaró que no existe un porcentaje único de descuento aplicable a todos los casos. La ubicación, el tipo de propiedad, el precio solicitado y las garantías del interesado influyen en la negociación. También destacó que los antecedentes de cumplimiento y el cuidado del inmueble pueden pesar cuando un inquilino busca renovar con el mismo propietario.

Una pareja explora propiedades antes de alquilar. Al renovar o firmar un nuevo contrato, conviene revisar el precio, el índice y la frecuencia de actualización, además de dejar claras las condiciones de pago y las responsabilidades de cada parte Pexels

Otro factor que preocupa es la capacidad de pago. Loyarte advirtió que los salarios no siempre evolucionan al ritmo de la inflación y de los gastos asociados al alquiler, como las expensas y el transporte. Esto puede llevar a algunos inquilinos a abandonar una vivienda y regresar al hogar familiar, mientras que las dificultades para acceder a garantías también limitan las posibilidades de concretar contratos.

Quién paga las expensas y cómo dejarlo en el contrato

Con la vigencia del DNU 70/2023 que derogó la antigua Ley de Alquileres, el esquema de pago de expensas mantiene una regla clara basada en el Código Civil y Comercial: el inquilino asume las expensas ordinarias —vinculadas al uso habitual y mantenimiento diario del edificio, como el sueldo del encargado, limpieza o luz de espacios comunes—, mientras que el propietario debe hacerse cargo de las extraordinarias, que responden a arreglos estructurales, mejoras o el fondo de reserva.

"Aunque hoy rige la libre contratación entre las partes, el criterio legal y de mercado sigue diferenciando el gasto corriente de la inversión sobre el inmueble; por eso siempre recomendamos que el contrato detalle expresamente que las extraordinarias y el fondo de reserva corren por cuenta del dueño", apuntó Lucía Tambussi, de Grelak Inmuebles.

Al momento de firmar un contrato bajo el marco actual, la claridad en la redacción es la mejor herramienta para evitar conflictos futuros. Desde el mercado inmobiliario aconsejan revisar minuciosamente las cláusulas antes de estampar la firma y evitar fórmulas genéricas como "todas las expensas a cargo del locatario", ya que generan ambigüedades innecesarias.

Tambussi amplió: "Lo ideal es dejar por escrito cómo se va a proceder si la liquidación del consorcio no discrimina los rubros y establecer un mecanismo ágil de reintegro o compensación en caso de que el inquilino abone el total de la boleta para luego descontar lo extraordinario".

Otro consejo clave para quienes buscan alquilar es solicitar las últimas dos o tres liquidaciones de expensas antes de cerrar la operación, para conocer el verdadero peso económico de los gastos mensuales y verificar si existen obras aprobadas en asamblea.

Advirtió: "Muchas veces el inquilino se enfoca únicamente en el valor inicial del alquiler y el índice de actualización, pero las expensas ordinarias representan un porcentaje muy importante del presupuesto mensual. Pedir los comprobantes previos permite saber si hay cuotas pendientes o gastos extraordinarios en curso que deba asumir el propietario".

Finalmente, para los propietarios, el asesoramiento profesional apunta a mantener un seguimiento ordenado y transparente durante toda la vigencia del vínculo locativo. Frente al consorcio, el responsable legal de la unidad siempre sigue siendo el titular del inmueble, más allá de lo acordado en el contrato privado.

"Sugerimos que el propietario pida mensualmente el comprobante de pago de las expensas ordinarias y que, ante cualquier duda sobre la imputación de un arreglo en el edificio, se consulte directamente con la administración para garantizar que cada parte cumpla con lo que le corresponde sin desgastar la relación", cerró Tambussi.