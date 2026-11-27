Desde Pilar y Escobar hasta Canning y San Vicente, hay opciones desde $150.000 por día. Las diferencias de tarifas según la ubicación, la capacidad y los servicios.

La piscina y amplios espacios verdes, más la parrilla, no pueden faltar para tentar a quienes buscan alquilar para pasar Navidad y Año Nuevo

El alquiler de quintas y casas con pileta vuelve a ganar protagonismo con la llegada de las Fiestas y las vacaciones de verano. Familias que buscan pasar Navidad o Año Nuevo lejos de la ciudad, grupos de amigos que organizan encuentros y personas que prefieren instalarse durante varias semanas en una propiedad con parque y pileta forman parte de un mercado que presenta precios muy diferentes según la ubicación, las comodidades y la capacidad de cada inmueble.

En el corredor norte y oeste del Gran Buenos Aires, localidades como Ingeniero Maschwitz, Escobar, Pilar, Tigre, Luján y General Rodríguez concentran parte de la oferta de casas de fin de semana. Hacia el sur, Canning, Ezeiza y San Vicente también registran consultas, tanto para reuniones familiares como para estadías de temporada.

Los valores muestran una dispersión importante. Hay alquileres por jornada que parten de los $150.000 y pueden superar los $600.000 para propiedades preparadas para eventos. En el segmento de casas equipadas para vacaciones, los contratos mensuales pueden alcanzar los u$s4.200 y superar esa cifra en inmuebles de mayor categoría. En barrios privados de alta gama, los alquileres de verano llegan a valores de entre u$s3.000 y u$s10.000 por temporada.

El período comprendido entre Navidad y Año Nuevo tiene una dinámica particular. Para comparar las tarifas, una referencia posible es una estadía de nueve noches, desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 2 de enero de 2027, para un grupo de seis personas. No todas las propiedades ofrecen ese paquete: algunas trabajan por quincena o mes completo y otras establecen tarifas especiales para cada celebración.

Las plataformas de alquileres temporarios permiten identificar diferentes referencias para la temporada 2026/2027. Los valores dependen de la cantidad de huéspedes, la disponibilidad y las condiciones particulares de cada contrato.

- Ingeniero Maschwitz: una casa en Fincas de Maschwitz, de 170 m2, tres dormitorios, pileta y capacidad para seis personas, se publicó a u$s3.500 por diciembre completo. Otra propiedad en Maschwitz Privado ofreció seis noches, entre el 22 y el 28 de diciembre, por u$s900. La localidad cuenta con barrios como Los Ñanduces, Los Naranjos, Green Hills, Las Glorias y Altavista, que concentran parte de la oferta.

- Escobar: en el barrio San Matías se registró una casa con pileta y jardín, para seis personas, a u$s2.700 por el período comprendido entre el 17 de diciembre y el 1 de enero. Es una referencia para una estadía de 15 noches, no una tarifa exclusiva para las Fiestas.

- Pilar: las quintas de Villa Rosa, La Lonja, Del Viso, Fátima y Manzanares forman parte de los principales corredores de alquiler. Entre las publicaciones relevadas aparece una propiedad con pileta de 12 por 5 metros, cuyo valor de enero se ubica en u$s600 por día. Las tarifas especiales para Navidad y Año Nuevo requieren consulta.

- Tigre y Benavídez: una casa para 6 u 8 personas en esta zona del norte del GBA sale a partir de u$s900 por el período del 23 de diciembre al 1 de enero.

- Canning, Ezeiza y San Vicente: los alquileres por día o evento parten de los $150.000 y pueden superar los $600.000, según la capacidad y los servicios. En barrios cerrados, las casas amuebladas para diciembre y enero cotizan entre u$s3.000 y u$s10.000 en los segmentos de mayor categoría.

- Luján: entre las publicaciones aparecen quintas con jardín y pileta para las Fiestas de Fin de Año por u$s2.200. La zona suma alternativas para quienes buscan propiedades de campo y espacios verdes.

Casas modulares también forman parte de la oferta para alquilara para pasar las fiestas o vacacionar en el verano

- Exaltación de la Cruz: hay quintas con capacidad para seis u ocho personas, pileta y quincho. Entre las referencias relevadas aparecen valores de u$s2.200 para Navidad y u$s2.700 para Año Nuevo. También se registraron propiedades con fechas ya reservadas para las celebraciones.

- General Rodríguez: integra el corredor de casas de campo y quintas para uso recreativo. La oferta se concentra en propiedades con terrenos amplios, desde $200.000 por noche para 4 personas.

Un mercado con más cautela y menos quintas disponibles

Gonzalo González Albarracín, martillero y corredor público responsable de López Feybli & Cía. Propiedades, inmobiliaria con más de 60 años de trayectoria en Ingeniero Maschwitz, describió un escenario con mayor selectividad de los interesados: "Hoy hay bastante dispersión de precios, porque depende mucho de la capacidad, el tamaño del parque, el estado de la propiedad, su ubicación y los servicios que incluya".

Como referencia para la temporada 2026/2027, detalló que una casa de dos dormitorios, con capacidad para cuatro personas, puede ubicarse entre u$s1.500 y u$s2.200 mensuales. Para propiedades de tres dormitorios, pensadas para seis huéspedes, los valores rondan entre u$s2.000 y u$s3.000 por mes. Las quintas más grandes, para siete u ocho personas, pueden cotizar entre u$s3.000 y u$s4.200, mientras que las de mayor categoría superan esos importes.

En su análisis, enero suele ser el período más buscado, aunque también existen consultas para diciembre y febrero. Las operaciones se concretan principalmente por mes y, en algunos casos, por quincena, según la predisposición de cada propietario.

González Albarracín señaló: "Estamos viendo un mercado más tranquilo y con mayor cautela a la hora de decidir. Hay más comparación entre propiedades y el interesado se toma más tiempo antes de cerrar".

Uno de los factores que incide en la actividad es la competencia de otros destinos turísticos. Brasil volvió a captar el interés de los argentinos por sus precios y la relación cambiaria, una situación que también impacta en las consultas por casas de fin de semana en el norte bonaerense.

Amplios espacios verdes y quincho es vital para recibir el 2027

A ese escenario se suma una transformación de la localidad. Muchas propiedades que antes funcionaban como viviendas de fin de semana pasaron a convertirse en residencias permanentes.

"Históricamente fue una zona elegida para tener una casa de fin de semana o de veraneo, pero en los últimos años muchas de esas propiedades pasaron a convertirse en viviendas permanentes. Maschwitz dejó de ser solamente un lugar para escaparse los fines de semana y se consolidó como una alternativa para vivir todo el año", explicó Albarracín.

Qué propiedades buscan y quiénes alquilan

El perfil de los interesados cambia según el destino y el tipo de contrato. En Ingeniero Maschwitz predominan las familias que buscan tranquilidad, parque y pileta, sin perder cercanía con CABA. También aparecen argentinos que viven en el exterior y regresan al país para visitar a sus familiares.

González Albarracín detalló: "Principalmente casas de 3 a 5 dormitorios, con buenos ambientes, parque amplio, pileta y quincho con parrilla. La pileta es prácticamente indispensable y el WiFi pasó a ser un servicio básico, porque muchas familias combinan descanso con trabajo".

En el corredor norte, Ariel José Córdoba, de Córdoba Propiedades, identificó cuatro polos principales de actividad: Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas y San Miguel.

En Pilar sobresalen La Lonja, Villa Rosa, Del Viso, Fátima y Manzanares. En Escobar, Ingeniero Maschwitz, Loma Verde y El Cazador. También aparecen Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, y Muñiz y Bella Vista, en San Miguel. Córdoba estimó que "los alquileres de quintas en Zona Norte oscilan entre $150.000 y $480.000 por día. Las propiedades con mayor capacidad y equipamiento pueden superar esos valores".

Advirtió que existe una diferencia entre las casas destinadas a vacaciones familiares y aquellas que reciben reuniones o eventos. "Se priorizan las quintas en las localidades ya nombradas en barrios abiertos, ya que en barrios cerrados y country prohíben fiestas con música alta o el ingreso masivo de invitados externos", añadió Córdoba.

Inmobiliarios destacaron la importancia del aire acondicionado, la limpieza y el mantenimiento del jardín y la pileta. Los inquilinos buscan llegar y encontrar todos los servicios resueltos

Para los encuentros, los interesados buscan quinchos amplios, con capacidad para entre 20 y 40 personas sentadas, y estacionamiento interno.

También priorizan parrillas grandes, mesadas y espacios recreativos. Se valoran las piletas de material con solárium húmedo o deck y, cuando hay chicos, los cercos perimetrales.

En cuanto al público, las familias con hijos suelen reservar con anticipación, mientras que los grupos de amigos concretan operaciones más cerca de la fecha.

Los alquileres para eventos suelen cubrir una jornada o un fin de semana completo. En verano predominan los paquetes de siete a 15 días. Córdoba agregó: "Los precios más altos se registran durante Navidad y Año Nuevo, seguidos de cerca por enero y con bajas significativas en febrero".

Canning y el corredor sur

Hacia el sur del GBA, Canning, Ezeiza y San Vicente presentan dos segmentos bien diferenciados: los alquileres por día para reuniones y eventos, y las casas amuebladas para las vacaciones de verano.

Juan Antonio Banegas, de la inmobiliaria homónima, explicó que las tarifas por jornada o evento parten de los $150.000 y pueden superar los $600.000, según la capacidad, las comodidades y la posibilidad de recibir invitados: "En los barrios cerrados, los alquileres de viviendas amuebladas para diciembre y enero se pactan en dólares. En los sectores de alta gama, los valores se ubican entre u$s3.000 y u$s10.000".

Canning sobresale por sus accesos y servicios; Ezeiza, por su perfil arbolado y tradicional; y San Vicente, por sus predios amplios y espacios abiertos. "Las familias motorizan la temporada y los encuentros diurnos; los grupos de jóvenes buscan días o fines de semana con pileta y margen para festejos; y las empresas alquilan para jornadas de integración o cierres", describió Banegas.

Las reservas para la temporada suelen concretarse con dos a cinco meses de anticipación. Para las Fiestas, el plazo habitual se reduce a entre uno y tres meses.

Interior de una casa quinta en la zona sur del GBA

El comportamiento también cambia según el tipo de propiedad. En barrios abiertos son frecuentes los alquileres por día o fin de semana, mientras que en los countries predominan los contratos por mes o períodos más extensos.

"Los inquilinos priorizan el buen estado real (pileta limpia y operativa, parque cuidado, servicios sin fallas), reglas claras sobre horarios, música y cupo, y transparencia en depósitos y consumos", sostuvo Banegas. También cobra importancia la posibilidad de organizar reuniones sin inconvenientes por las normas de convivencia de cada barrio.

Contratos, señas y gastos adicionales

Además del precio, los acuerdos y las condiciones de ingreso representan un aspecto central para evitar conflictos. Los contratos temporarios suelen establecer fechas de entrada y salida, cantidad máxima de ocupantes, servicios incluidos, normas de uso y depósito de garantía.

Córdoba explicó que las operaciones suelen formalizarse con una seña de entre el 30% y el 50% para bloquear la fecha. También se solicita un depósito en garantía que se entrega al ingresar.

En general, no se requieren garantías propietarias ni recibos de sueldo como en un alquiler tradicional, porque el pago se realiza por adelantado.

En los barrios cerrados, los requisitos pueden ser más estrictos. Los administradores suelen solicitar datos de todos los ocupantes, documentación de los mayores de edad e información de los vehículos. En determinados casos, también exigen certificados de antecedentes.

La parrilla es clave, algo que se potenció en los últimos tiempos y cada vez gana más fuerza entre quienes eligen alquilar o vivir en el verde

Banegas recomendó dejar por escrito "las condiciones de cada estadía, con inventario, horarios, cupos y detalle de los consumos adicionales".

Entre los gastos que conviene consultar antes de reservar figuran la electricidad, el gas, la limpieza, el mantenimiento de la pileta y el servicio de jardinería.

También hay que verificar quién se hace cargo de los productos necesarios para conservar el agua en buenas condiciones. En algunas propiedades, estos conceptos están incluidos en el precio; en otras, se cobran por separado.

La presentación del inmueble también puede definir una operación. Fotografías actualizadas, instalaciones en buen estado, parque cuidado y tarifas acordes con el mercado permiten diferenciar una propiedad frente a otras alternativas. "Por eso, es fundamental que el propietario tenga un precio razonable y condiciones claras", cerró González Albarracín.