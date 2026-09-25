Mar del Plata ya tiene precios para el verano: cuánto costará alquilar una semana en 2027

Los valores de referencia tendrán un ajuste del 25% respecto del período anterior. El sector busca mantener la competitividad frente a otros destinos y recomienda pactar las operaciones en pesos.

La estadía promedio de la oferta extrahotelera se mantendría entre cinco y siete días.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata presentó hoy los valores de alquileres sugeridos para la temporada de verano 2026/2027. La referencia contempla un incremento del 25% respecto de la temporada anterior, aunque los profesionales aclararon que no son formadores de precios y que los valores finales quedarán determinados por la oferta y la demanda.

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La presentación se realizó este jueves y contó con la participación del presidente del Colegio, Guillermo Oscar Rossi ; la vicepresidenta primera, Verónica Berasueta ; el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Diego Juárez ; el representante del Colegio en el directorio del organismo, Alejandro Acámpora ; la delegada de General Alvarado, Olga Álvarez Barrios , y el delegado de Mar Chiquita, Alejandro Beekman .

Desde la entidad inmobiliaria recomendaron que la oferta de las unidades y los precios pactados se realicen en pesos. También remarcaron que ya existe oferta disponible para alquilar en Mar del Plata y en los distintos partidos que integran el Departamento Judicial.

“Damos una idea de valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona”, explicaron desde el Colegio.

Los valores sugeridos para Mar del Plata parten de los siguientes montos:

Departamento de 1 ambiente, para 2/3 personas: desde $375.000 por semana.

desde $375.000 por semana. Departamento de 2 ambientes, para 3/4 personas: desde $588.000 por semana.

desde $588.000 por semana. Departamento de 3 ambientes, para 5/6 personas: desde $863.000 por semana.

desde $863.000 por semana. Chalet de 3 ambientes, para 5/6 personas: desde $1.176.000 por semana.

Se trata de precios orientativos que pueden modificarse según la ubicación, el estado de conservación, la calidad, los servicios y las características particulares de cada propiedad.

Guillermo Rossi explicó que el Colegio había evaluado inicialmente una actualización mayor. Según detalló, los valores podrían haber reflejado aumentos de entre 33% y 35%, pero finalmente se optó por una suba del 25% para mantener precios que consideraron razonables frente al escenario económico.

“Los valores sugeridos responden al cálculo del 25%, más allá de que observábamos un incremento de precios de entre el 33% y el 35%”, dijo Rossi. También aclaró que habrá propiedades con porcentajes inferiores por necesidad del propietario y otras con valores superiores debido a su calidad.

El titular del Colegio remarcó además que los precios no son fijados por los martilleros. “No somos formadores de precios, ya que los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo”, señaló.

Mar del Plata busca sostener su competitividad

La decisión de mantener el aumento sugerido en 25% (por debajo de la inflación anual) también está vinculada con la competencia que enfrenta Mar del Plata frente a otros destinos turísticos.

Desde el Colegio plantearon la necesidad de manejarse con prudencia ante las alternativas que ofrecen países vecinos, especialmente Brasil y Uruguay, además de otros destinos de la región.

La Avenida Colón y cercanías, áreas muy buscadas por los turistas que eligen Mar del Plata para veranear o ir a descansar unos días

Rossi sostuvo que las expectativas para la temporada son buenas, aunque condicionadas por la evolución de la economía y la capacidad de los operadores para sostener precios competitivos. En ese escenario, destacó la accesibilidad de Mar del Plata y la variedad de propuestas que ofrece durante el verano.

La ciudad cuenta además con una oferta turística que permite combinar playa, sierras y lagunas, un factor que los operadores consideran relevante para captar estadías más cortas.

Según las estimaciones del Colegio, la estadía promedio de la oferta extrahotelera se mantendría entre cinco y siete días, en línea con lo registrado durante la temporada anterior.

El presidente de la entidad también señaló que ya existen reservas confirmadas para el próximo verano. Una parte de los turistas planifica sus vacaciones con anticipación, mientras que otros esperan hasta último momento y definen su viaje de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Precios en pesos y contratación segura

Los martilleros también recomendaron que los alquileres temporarios se pacten en pesos y que los turistas recurran a profesionales matriculados para evitar inconvenientes durante la contratación.

Verónica Berasueta destacó que Mar del Plata dispone de una amplia oferta turística y que los profesionales inmobiliarios brindan respaldo durante todo el proceso, desde la contratación hasta la finalización de la estadía.

Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata habla al público, a su lado lo acompañan el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez, el representante del Colegio ante el Emturyc, Alejandro Acámpora, la vicepresidenta del Colegio, Verónica Berasueta y el delegado de Mar Chiquita, Alejandro Beekman

La vicepresidenta del Colegio también remarcó la importancia de verificar que la operación se realice con profesionales habilitados, frente al crecimiento de las contrataciones a través de plataformas y canales virtuales.

“Mar del Plata tiene una oferta muy importante, de alrededor de 350.000 plazas”, dijo Berasueta, quien también cuestionó a las plataformas que, según planteó, tributan en el exterior.

En ese contexto, remarcó que el objetivo de los profesionales es acompañar al turista durante toda la estadía y garantizar una contratación segura.

El respaldo del sector turístico

Diego Juárez, titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), destacó que los valores sugeridos por los martilleros se encuentran por debajo de la inflación y vinculó esa decisión con la necesidad de sostener la competitividad de Mar del Plata frente a otros destinos.

“Los valores sugeridos por el Colegio están por debajo de la inflación, como también están los valores de las carpas e incluso la hotelería está el 25% sugerido”, señaló Juárez.

El funcionario también remarcó la importancia de contratar a través de inmobiliarias habilitadas y profesionales matriculados para evitar estafas y contar con respaldo durante la operación.

Avenida Corrientes al 3300 en el barrio Chauvín, otro de los puntos que progresó mucho y hay demanda para alquilar o comprar viviendas nuevas

Juárez agregó que Mar del Plata tendrá presencia este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde buscará competir con otros destinos y mostrar la oferta de la ciudad para la próxima temporada.

Concluyó: “Vamos a salir a competir sanamente con otros destinos para que Mar del Plata siga siendo elegida como la ciudad de todos los argentinos”.