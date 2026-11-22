Los valores parten de $30.000 diarios en algunas localidades y superan los $350.000 en propiedades de mayor capacidad. El mapa de tarifas y las preferencias de las familias.

Villa Carlos Paz combina el paisaje serrano y el lago San Roque con una amplia oferta de alquileres temporarios. Los departamentos del centro concentran buena parte de la demanda para las vacaciones de verano.

Las vacaciones de verano empiezan a definir el movimiento turístico en las localidades serranas de Córdoba , aunque el ritmo de consultas y reservas no es uniforme. Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano muestran realidades diferentes: mientras en la primera algunas inmobiliarias advierten una temporada más lenta de lo esperado, en la segunda detectan una reactivación de la demanda y propiedades con buena parte de enero y febrero ya reservada.

También hay cambios en el comportamiento de los turistas. Las estadías más cortas, las reservas con menor anticipación y la comparación de precios ganan protagonismo. La ubicación, la pileta, los espacios verdes y los servicios disponibles inciden cada vez más en la elección del alojamiento.

Los datos de Booking muestran, además, diferencias en el interés por los destinos serranos. Villa Giardino y Villa General Belgrano registran un crecimiento interanual de las búsquedas, mientras que otras localidades, como La Falda, La Cumbrecita y La Cumbre, presentan retrocesos.

El relevamiento de Booking permite observar cómo evolucionan las consultas de los viajeros argentinos para alojamientos en Córdoba durante enero y febrero de 2027. La comparación interanual muestra este escenario:

Jimena Gutiérrez , gerenta general de Booking.com para Argentina, destacó también el crecimiento del interés por viajar en solitario. Las búsquedas para este perfil de viajeros en Córdoba aumentaron 25,7% interanual. La tendencia, según explicó, se vincula con las experiencias al aire libre y las actividades en contacto con la naturaleza.

"En 2027 vemos que el viaje en solitario se consolida como una gran tendencia, pero con un giro muy interesante: ya no se trata solo de ir a tu propio ritmo, sino de conectar con otros", señaló Gutiérrez. Según datos de la plataforma, el 75% de los argentinos que viajan solos afirma que compartir un desafío físico o una actividad en la naturaleza genera amistades duraderas.

Zonas en auge

San Javier y Yacanto aparece entre los destinos que ganan atractivo en Traslasierra, por su combinación de paisajes serranos, tranquilidad, gastronomía, bodegas y propuestas de turismo de naturaleza. La zona también incluye localidades como La Población, Villa de Las Rosas, Las Calles y Los Hornillos, que atraen a quienes buscan alojamientos de menor escala y estadías alejadas de los centros más concurridos.

El Durazno, cerca de Villa Yacanto, ofrece paisajes serranos, río de aguas cristalinas y rincones naturales que atraen a turistas en busca de descanso y contacto con la naturaleza Shutterstock

En los avisos publicados para el verano 2027, las cabañas para dos a cuatro personas en San Javier parten de unos $80.000 a $100.000 por día, mientras que las casas de mayor tamaño y con pileta pueden ubicarse entre $156.000 y $187.500 diarios. En Villa de Las Rosas aparecen opciones para cuatro personas desde $180.000 por día. Son valores publicados y pueden variar según la fecha, la capacidad y los servicios incluidos.

En Punilla, Villa Giardino también muestra señales de interés, allí, los avisos relevados muestran tarifas de entre $30.000 y $70.000 por día, con un promedio publicado cercano a $72.600 por noche en otra plataforma.

En La Falda, las casas para dos a cinco personas se ofrecen desde $60.000 hasta $95.000 diarios. Más hacia Traslasierra, Nono presenta valores de entre $65.000 y $150.000 por día, mientras que en Mina Clavero las cabañas y casas con cochera parten de $720.000 por quincena.

A pasos del lago San Roque

En Villa Carlos Paz, Jessie Garay, de Noé Garay Inmobiliaria, describió un comienzo de temporada más tranquilo de lo esperado. Observó un ritmo de consultas y reservas inferior al previsto para esta altura del año, aunque con diferencias según el período y el tipo de propiedad.

"Para las Fiestas de fin de año hay mayor demanda de casas, mientras que para enero las reservas se concentran principalmente en departamentos". Garay también detectó una desaceleración de las consultas después de la devaluación del real brasileño, que volvió más competitivo a ese destino para los turistas argentinos.

A ese escenario se suma la incertidumbre por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Garay agregó que "algunos turistas podrían postergar la decisión de reservar hasta tener más cerca la fecha de viaje y conocer mejor el pronóstico. Por ahora, no cuentan con un porcentaje de ocupación consolidado para proyectar toda la temporada y las expectativas para febrero todavía son inciertas".

En cuanto a los valores de los alquileres temporarios en la ciudad, la inmobiliaria detalló los siguientes precios de referencia:

Departamentos de un dormitorio , con capacidad para cuatro personas: desde $90.000 por día, unos $630.000 por semana.

Departamentos de dos dormitorios: desde $130.000 diarios, equivalentes a $910.000 por semana.

Casas para cuatro personas: desde $150.000 por día, unos $1.050.000 semanales.

Casas de mayor tamaño y capacidad: desde $180.000 diarios, alrededor de $1.260.000 por semana.

Garay señaló que, en las propiedades de su cartera, no existen diferencias significativas entre la primera y la segunda quincena de enero. Incluso, los valores previstos para enero y febrero se mantienen iguales. La estrategia, explicó, pasa por ofrecer tarifas competitivas en un contexto en el que el turista compara alternativas y analiza el presupuesto antes de confirmar.

La costanera de Villa Carlos Paz concentra paseos y actividades junto al lago San Roque, en un entorno que forma parte de la oferta turística de la ciudad

La demanda se concentra en departamentos del centro de Villa Carlos Paz, cerca de los comercios, restaurantes y principales atractivos turísticos. Predominan las parejas y familias que priorizan una ubicación que les permita desplazarse a pie. Las casas, en cambio, atraen a quienes buscan independencia, espacios exteriores y pileta privada.

Los grupos de jóvenes suelen buscar alternativas en localidades cercanas, debido a que la oferta de inmuebles destinados específicamente a ese segmento es más limitada dentro de la ciudad.

La recomendación de Garay para quienes todavía no reservaron "es verificar la ubicación real, las comodidades, la capacidad permitida y las condiciones de contratación". También aconsejó operar con inmobiliarias habilitadas o prestadores identificados para evitar estafas.

Villa General Belgrano: más reservas para las Fiestas y el verano

En Villa General Belgrano, el panorama que describe Consuelo Henderson, de Henderson Inmuebles, es más favorable. La inmobiliaria observa una reactivación de la demanda de alquileres temporarios durante los últimos meses, con numerosas consultas para Navidad y Año Nuevo y propiedades que ya tienen gran parte de enero y febrero reservados.

La actividad de noviembre incluso superó, en algunos casos, el movimiento registrado durante las vacaciones de invierno. La mejora llega después de dos o tres años de desaceleración en el mercado de alquileres temporarios y genera expectativas más positivas para el verano.

La arquitectura de estilo centroeuropeo y los techos de tejas caracterizan el centro de Villa General Belgrano, uno de los destinos turísticos más elegidos del Valle de Calamuchita Pixabay

Henderson explicó que "el turista que elige la localidad busca una combinación de descanso, naturaleza, gastronomía y actividades recreativas. La posibilidad de recorrer el centro comercial y gastronómico, acceder a propuestas culturales y estar cerca de espacios naturales es uno de los principales atractivos".

En cuanto a los valores, Henderson Inmuebles maneja estos precios de referencia:

Departamentos para dos o cuatro personas: entre $90.000 y $135.000 por noche. Una semana puede costar entre $630.000 y $945.000.

Casas para cuatro personas: entre $150.000 y $180.000 diarios. Por siete noches, el presupuesto va de $1.050.000 a $1.260.000.

Casas para seis personas: entre $150.000 y $360.000 por noche, según las características y los servicios. Una semana puede ubicarse entre $1.050.000 y $2.520.000.

La pileta es una de las comodidades más buscadas y puede incidir tanto en la elección como en el precio. También tienen peso el parque, el asador, la privacidad y las vistas. Henderson destacó que muchos visitantes valoran la posibilidad de disfrutar del alojamiento como parte de la experiencia vacacional, sin necesidad de trasladarse constantemente.

También detectó cambios en el perfil del visitante. Comenzaron a recibir más turistas extranjeros y predominan las estadías cortas, generalmente desde tres noches, frente a las vacaciones más extensas que eran habituales años atrás. Esa modalidad genera una mayor rotación de huéspedes y obliga a adaptar la oferta a escapadas de pocos días.

Las galerías con parrilla y los espacios verdes son algunos de los atributos más buscados en las casas de alquiler de Villa General Belgrano, donde crece el interés por alojamientos con jardín y contacto con la naturaleza

Para Henderson, las expectativas son positivas por el aumento de consultas y las reservas que ya se concretaron para las Fiestas y el verano. La relación entre precio, calidad y servicios será central para sostener el movimiento y captar a un turista que compara más antes de elegir.

La periferia gana terreno y los precios subieron hasta 50%

Juan Pablo Baca, coordinador general y CEO de La Red de Negocios Inmobiliarios de Córdoba, estimó que los valores de los alojamientos aumentaron en promedio un 25% interanual, aunque con diferencias según el destino y la categoría: “La variación de precio entre el año pasado y este es más 25%, que es un poquito menos que el nivel de inflación”.

Sobre el movimiento de la temporada, explicó que actualmente hay una buena ocupación por los viajes de egresados de primaria y secundaria, una demanda tradicional en localidades como Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano. Sin embargo, para las Fiestas y los meses de enero y febrero el panorama todavía es más moderado: “El ritmo de consultas sigue estable, todavía con la expectativa de que mejore, ya que en otros años pasados a esta época había más cantidad de reservas”.

La Falda propone destinos únicos y cascadas naturales

Baca también advirtió un cambio en las preferencias de los turistas y destacó el crecimiento de las localidades cercanas a los centros tradicionales. “Hace ya varios años está ganando mucha influencia la periferia, las localidades cercanas a los centros más convocantes y tradicionales como Carlos Paz, Villa General Belgrano y Mina Clavero especialmente, y después en segundo orden, La Falda”, sostuvo.

En cuanto al tipo de alojamiento, señaló que “lo que más se buscan son las casas de calidad estándar, que ahí también, obviamente, se incluyen las cabañas”, con una oferta orientada, en promedio, a grupos de cuatro personas.

Los valores relevados por Baca para esta temporada muestran diferencias entre destinos y categorías:

Mina Clavero: una habitación doble en un hotel de tres estrellas cuesta $120.000 por día, un 25% más que un año atrás.

La Falda: una cabaña para cuatro personas se ofrece a $220.000 diarios, con una suba interanual del 25%.

El perfil de los visitantes también presenta diferencias entre localidades. Baca describió a Carlos Paz como un destino con mayor presencia de sectores medios y familias que buscan alternativas más accesibles. En cambio, indicó que Villa General Belgrano y La Cumbre reciben un público de mayor poder adquisitivo, "debido al costo más elevado de sus alojamientos", cerró Baca. También destacó que La Cumbrecita mantiene un fuerte atractivo turístico dentro del circuito serrano.