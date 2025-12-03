¿Cuál es la vacuna que evita los peores síntomas de la tos convulsa?

La vacuna incluida en el calendario nacional reduce el riesgo grave de coqueluche, sobre todo en bebés y recién nacidos.

La reaparición de casos de tos convulsa , también llamada coqueluche, despierta preocupación en varias provincias argentinas. Muchos se preguntan si hay forma de protegerse o proteger a los más chicos. La buena noticia es que existe una vacuna que puede marcar la diferencia, y está al alcance en hospitales públicos y centros de salud.

La situación actual vuelve urgente revisar los esquemas de inmunización , especialmente para embarazadas, personal sanitario y familias con bebés. La coqueluche no es una enfermedad menor, ya que puede golpear fuerte en lactantes y provocar cuadros graves, con internaciones e incluso muertes.

Este 2025 marcó un salto alarmante en los contagios de coqueluche en varias provincias argentinas porque los reportes confirman muertes de siete niños pequeños por la enfermedad.

Las autoridades sanitarias advierten que la baja cobertura vacunal , tanto en niños como en adolescentes y gestantes, colabora para que el brote se expanda. En muchos de los casos graves detectados, los lactantes eran demasiado chicos para completar su esquema de vacunación o no recibieron protección desde el embarazo. Se registraron 7 muertes ya por la tos convulsa, lo que agrava la situación y preocupa aún más.

Los especialistas señalan que la coqueluche puede parecer un simple resfrío al inicio, pero puede agravarse rápidamente . Entre los síntomas graves se pueden observar una tos muy intensa, dificultad respiratoria, y en bebés, riesgo de neumonía, convulsiones o incluso muerte.

Cuál es la vacuna contra la tos convulsa y cuándo se debe aplicar

La vacuna que brinda protección es la triple bacteriana acelular (dTpa), que cubre contra difteria, tétanos y tos convulsa. El esquema oficial del Ministerio de Salud de la Nación indica que en el primer ciclo en la infancia con vacunas pentavalente o séxtuple, seguido de refuerzos a los 18 meses, 5 años, y una dosis de dTpa a los 11 años.

Además, se recomienda aplicar una dosis de dTpa en cada embarazo a partir de la semana 20, para proteger al recién nacido, lo que es una estrategia clave para reducir mortalidad en lactantes.

Con cada embarazo debe administrarse de nuevo. Es decir, la vacuna no es una sola para inmunizarse, sino una defensa que hay que mantener activa.

Dónde y cómo se puede obtener la vacuna contra la tos convulsa

La dTpa está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, lo que significa que se consigue de forma gratuita en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país.

Para recibirla, basta con llevar el carnet de vacunación y acercarse al centro de salud más cercano. En el caso de embarazadas, la dosis debe aplicarse desde la semana 20 de gestación.

Dada la baja cobertura que se registra este año, muchas jurisdicciones han intensificado campañas de alerta, llamando a revisar los esquemas de vacunación, especialmente en comunidades vulnerables.