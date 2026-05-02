Fallo histórico en China: el reemplazo por la Inteligencia Artificial no puede utilizarse como causa de despido unilateral

Ocurre en un momento de creciente desempleo juvenil en China, cuyo Estado impulsa a las compañías a adoptar masivamente la IA.

La redacción de legislaciones dinámicas para regir la Inteligencia Artificial (IA) es un desafío en todo el mundo. La Justicia ahora también comienza a tomar partido: en China , un tribunal sentó una jurisprudencia determinante para la irrupción de la tecnología en el mercado laboral.

La determinación del Tribuna Popular Intermedio de Hangzhou intervino en el caso de un trabajador -de apellido Zhou- contratado en el 2022 para realizar tareas de supervisión de control de calidad, en simultáneo a la alimentación de un modelo de IA. La compañía posteriormente decidió reemplazarlo por el sistema de IA y reasignarlo a un cargo inferior , con una reducción salarial en torno al 40%. Ante la resistencia de Zhou, la empresa rescindió su contrato y le ofreció una indemnización que el trabajador consideró insuficiente, iniciando el litigio judicial.

Así fue que intervino el tribunal, que consideró que la adopción de la IA no puede representar argumento para una reestructuración interna o un "cambio importante en las circunstancias objetivas" -como sí las reubicaciones o las fusiones empresariales-. Al mismo tiempo, el fallo calificó como "no razonable" una reasignación del trabajador con un salario significativamente inferior, apuntando así a las responsabilidades sociales de las compañías que no pueden justificar automáticamente los despidos por la implementación de la IA.

El fallo llega cuando en el país asiático colisionan tres contextos: el de Partido Comunista , de incentivar la estabilidad del mercado laboral; el de las empresas nacionales , motivadas a dominar la nueva tecnología por impulso estatal; y el de la juventud china , que atraviesa un creciente desempleo.

Ola de despidos en por la inteligencia artificial

Los primeros datos de este año parecen confirmar que la tendencia se mantiene, sobre todo en EEUU. Si bien el número de despidos aún es bajo en relación al mercado de trabajo norteamericano, algunos analistas ya plantean la posibilidad de que pueda afectar el nivel de consumo en la economía más grande del mundo.

Una de las consultoras más importantes de EEUU, Challenger, Gray & Christmas, halló que la IA fue citada como responsable por el despido de 54.836 trabajadores del sector privado en EEUU en 2025, poco más de un tercio de los despidos registrados en el sector tecnológico durante el año.

“El sector tecnológico ha estado adaptándose al desarrollo e implementación de la inteligencia artificial mucho más rápidamente que cualquier otra industria. Esto, sumado a la sobrecontratación de personal durante la última década, generó una ola de pérdida de empleos en el sector”, afirmó Challenger. Desde 2023, cuando se empezó a registrar esa explicación, la IA fue responsabilizada en 71.825 anuncios de recortes de empleo.

Durante 2026, la tendencia parece haberse acelerado. Un análisis de RationalFX indicó que en primer trimestre de 2026 se registraron 78.557 despidos en el sector tecnológico a nivel global. De ese total, el 48,7% fueron relacionados directamente con la adopción de la IA, unos 38.279. Además, de esos casi 79.000 trabajadores echados, más del 76% eran de EEUU.