Para no gastar dólares de más en el Mundial 2026: cómo les conviene pagar a los argentinos

Antes de que empiece la Copa del Mundo, surge la duda sobre cuál es la mejor forma de afrontar los gastos en tu viaje a Estados Unidos.

El Mundial 2026 está por llegar y estos son los tips que tenés que seguir si querés ahorrar.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y miles de hinchas empiezan a organizar su viaje para seguir a la Selección en su próxima aventura. Más allá de los pasajes y las entradas, hay un factor fundamental que puede cambiar totalmente el presupuesto final y hacerte gastar cientos de dólares extra .

Debido a la complicada realidad que se está atravesando en Argentina, cualquier consejo que permita ahorrar es bienvenido, especialmente cuando se trata de consumos en el exterior , donde las diferencias entre métodos de pago pueden tener un gran impacto en el bolsillo.

Quienes viajen al exterior durante el torneo deberán tener en cuenta que los consumos en moneda extranjera mantienen una percepción del 30% cuando se cancelan en pesos. Este recargo funciona como una especie de anticipo de impuestos y se aplica tanto a compras con tarjeta de crédito como de débito.

El secreto está en cómo se paga el resumen , si el gasto en dólares se cubre con fondos propios en esa moneda desde una cuenta bancaria, ese adicional no se cobra . Pero, cuando se abona en pesos, el recargo se suma al tipo de cambio oficial . Hoy, el llamado " dólar tarjeta " surge de combinar la cotización del Banco Nación con ese 30% extra. Actualmente, el resultado es $1.839,50 por cada dólar consumido.

Por eso, quienes tengan ahorros en dólares cuentan con una ventaja, ya que pueden usar la tarjeta de crédito y después cancelar el resumen directamente en dólares, evitando ese costo adicional. Lo mismo pasa con algunas tarjetas de débito que permiten descontar los gastos desde cuentas en moneda extranjera. Otro tip es siempre elegir la moneda local al momento de pagar, ya que las conversiones automáticas que ofrecen algunos comercios suelen aplicar tipos de cambio peores que los del banco emisor.

En lugares como Estados Unidos, donde el uso de efectivo es cada vez menos frecuente, los pagos digitales hacen que la experiencia sea mucho más simple, mientras que reducen los riesgos de perder el dinero. Para quienes no disponen de dólares, la mejor estrategia es pagar los gastos principales con tarjeta y reservar el efectivo para consumos chicos.

Pelota mundial futbol FIFA La Copa del Mundo se acerca y los hinchas están preparando su viaje. Pexels

Presupuesto mundialista: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

El costo total para disfrutar del Mundial 2026 varía según el nivel de comodidad y la anticipación con la que se contraten los servicios. En promedio, un paquete completo arranca en los USD 8.000 por persona y puede superar los USD 12.000 en opciones más exclusivas.

Esos montos incluyen pasajes, hospedaje, traslados internos y entradas. Para los vuelos, las mejores tarifas suelen aparecer entre seis y nueve meses antes del evento. De todas formas, viajar pocos días antes del inicio del evento puede implicar un ahorro de hasta 30% en comparación con los momentos de mayor demanda.

En cuanto a los tramos aéreos, un pasaje desde Buenos Aires hacia Kansas City es de USD 900. A eso se le suma el vuelo interno hacia Dallas por unos USD 245 y el regreso desde esa ciudad, por USD 766. En Kansas City, una noche en un hotel cuatro estrellas parte desde USD 470 y en Dallas desde los USD 658.

Las entradas para la fase de grupos, que se venden exclusivamente a través de la FIFA, arrancan en USD 60, mientras que las de la final pueden alcanzar los USD 10.990. Por eso, planificar cada gasto es fundamental para conseguir los mejores precios posibles en un viaje que de por si es caro.