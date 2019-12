Una bala de plata

Argentina tiene una larga lista de problemas: la combinación de recesión, fuertes tasas de interés, elevadísima inflación, desempleo, déficit fiscal y deuda son los más evidentes. No todos los problemas son iguales, ya que algunos son la consecuencia de otros. Por ejemplo, tenemos deudas porque tenemos déficit fiscal. De nada servirá negociar la deuda si se continúa con déficit. Tenemos altas tasas de interés para evitar una huida del peso por la alta inflación. De nada servirá bajar la tasa de interés “por resolución del BCRA” ya que sólo tendríamos aún menor demanda de pesos. Tenemos desempleo porque no hay crecimiento, o lo que es lo mismo, hay recesión. De nada sirve prohibir despidos o medidas similares si las empresas no necesitan más empleados. Por eso es muy relevante identificar la verdadera raíz del problema y evitar parches sobre sus consecuencias.