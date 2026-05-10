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10 de mayo 2026 - 06:30

Calendario feriados 2026: Buenos Aires tendrá un finde largo inesperado esta semana

Los bonaerenses podrán aprovechar una gran novedad, que les permitirá tener un descanso extendido que no muchos conocían.

Muchos afortunados podrán tener un descanso extendido.&nbsp;

Muchos afortunados podrán tener un descanso extendido. 

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Mayo todavía tiene algunos feriados que pueden sorprender a más de uno en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, distintas localidades tendrán asueto el viernes 15 de mayo de 2026 y podrán sumarlo al sábado y domingo, algo que abre la puerta a un finde largo inesperado.

No será una fecha para todos los bonaerenses, pero sí tendrá peso en varios puntos del interior. Para quienes estén alcanzados por la medida y no tengan obligaciones durante el fin de semana, el descanso podrá extenderse durante tres días seguidos.

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Esta novedad le permitirá a muchos planificar una escapada rápida.

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A qué se debe el feriado del 15 de mayo de 2026

Cabe remarcar que esta jornada no tendrá alcance nacional, por lo que no forma parte del calendario oficial de feriados en todo el país. Se trata de una fecha de nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde distintas comunidades tendrán motivos propios para frenar sus actividades. En el partido de Chacabuco y en Bayauca, localidad de Lincoln, el asueto estará vinculado con sus fiestas patronales.

Pero no será el único festejo bonaerense previsto para ese día. En la misma fecha, Casey, localidad del partido de Guaminí, conmemorará su aniversario fundacional. De esta manera, esas zonas podrán unir el viernes 15 con el sábado 16 y el domingo 17, siempre que las personas alcanzadas no tengan actividad durante el fin de semana.

Es necesario aclarar que este tipo de asueto suele aplicar principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia. En el caso del sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores quedarán automáticamente exentos de cumplir tareas durante esa jornada.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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