Nueva York: agenda de Batakis con bancos del mundo financiero internacional

En la oportunidad, Batakis destacó que “nuestro compromiso es ser una banca eficiente para que haya más producción y trabajo. Creo en el rol del sector público fuertemente y el Banco Nación es parte de eso; la banca pública es sumamente importante para el desarrollo de cada uno de los territorios".

Posteriormente, Batakis se reunió con la Director Institutional Foreign Exchange, Arlene Rentas Novoa; la Managing Director Financial Institutions, Gisele Luna de Mello; y el Director Financial Institution Latin America, Mariano Neuman, de Wells Fargo & Co, compañía de servicios financieros con operaciones en todo el mundo, el cuarto banco de EE. UU. por calidad de activos y el tercero mayor por capitalización bursátil.

Más tarde, mantuvo un encuentro con los máximos responsables del Bayerische Landesbank, entidad de regulación pública con base en Múnich, al que asistieron la Senior Director, Ann Cary, y el Head of Financial Institutions, Christopher Catucci.

Por último, concurrió a la sede del Banco do Brasil, institución financiera constituida en la forma de Sociedad de Economía Mixta, con participación del gobierno brasileño, donde se reunió con su General Manager, Mario Fuji, y el tesorero, Giorgio Zeolla.

Batakis fue designada presidenta del Banco Nación a fines de julio pasado, luego de desempeñarse durante algunas semanas al frente del Ministerio de Economía en reemplazo de Martín Guzmán. Su reemplazante fue el actual titular de Hacienda, Sergio Massa.