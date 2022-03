Cambio de hábitos: el comercio electrónico creció 68% en 2021

El informe indicó que el comercio electrónico facturó en la Argentina $1.520.000.000.000 durante el año pasado, que corresponden a 196 millones de órdenes de compra, 20% más que en el 2020, con un ticket promedio que resultó 41% superior al del año anterior.

Productos

En total se vendieron 381 millones de productos, 52% más que en el 2020, y los sectores que más empujaron las ventas el año pasado fueron Alimentos y Bebidas, cosmética y Perfumería, Indumentaria no deportiva y Pasajes y Turismo.

El informe indicó que “en 2021 se sumaron nuevos compradores al canal online pero la frecuencia de compra se apaciguó en relación con el boom del 2020”, influenciado especialmente por la pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo.

Desde los consumidores, el análisis arrojó que “Indumentaria deportiva, indumentaria no deportiva y alimentos y bebidas continúan conformando el TOP3 de las categorías más populares”, en cuarto lugar se ubicó contenidos audiovisuales y software, y en quinto lugar las entradas a espectáculos que escaló 17 posiciones en el 2021.

Además, el año pasado se evidenciaron crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se están consolidando. Estos son: entradas a espectáculos y eventos (+501% vs. 2020, el rubro de mayor incremento porcentual), indumentaria no deportiva (+102% vs. 2020) y accesorios para autos, motos y otros vehículos (+100% vs. 2020)

Crecimiento

“Si bien el crecimiento del 2021 fue más moderado que el año anterior, observamos que más allá de la vuelta paulatina a la normalidad, los consumidores argentinos incorporaron el comercio electrónico como un hábito, el cual alternan con los locales físicos.

Por otro lado, para el 60% de las empresas encuestadas, el e-commerce ya representa más del 10% de sus ventas, razón que las ha llevado a invertir en infraestructura y a incorporar personal para el desarrollo del negocio” sostuvo Gustavo Sambucetti, director Institucional de CACE.

La tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago elegido por los usuarios (76%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Al igual que años anteriores, el envío a domicilio se mantiene como la principal opción a la hora de entregar los productos, con el 55%, (vs. 56% en 2020). Luego lo sigue el retiro en punto de venta (37% vs. 35% en 2020) y el retiro en sucursal se mantiene igual, elegido por el 5% según lo que declararon las empresas consultadas. Por último, se encuentran los envíos a domicilio con mensajería rápida con el 2% y el 1% de los compradores coordinan directamente con el vendedor.