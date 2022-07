Caso Dalmasso: jurado popular decide si viudo es responsable del crimen

Previamente, hoy el fiscal del juicio, Julio Rivero, dará a conocer su alegato y si va a solicitar o no condena para el viudo, quien permanece en libertad y es juzgado por homicidio calificado por el vínculo y por precio o promesa remuneradora. Si Rivero no acusa, el jurado no podrá emitir un veredicto condenatorio.