Jury por el caso Nora Dalmasso: piden la destitución de los fiscales acusados de mal desempeño

Los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro fueron señalados tras no seguir una serie de pasos que se vinculan al acusado Bárzola. Cerca de 30 testigos dieron detalles de la investigación y la Fiscalía apuntó contra la hipótesis de un amante.

La fiscal Croppi destacó que el juicio hacia los letrados pasa por "no haber tomado el ADN de la persona que hoy está imputada".

El jury contra los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso entró este miércoles en su etapa final luego de que comenzara una audiencia de alegatos. Allí la fiscalía pidió la destitución de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave .

La primera en hablar fue la fiscal general Betina Croppi, quien sostuvo que está comprobado que sus colegas actuaron mal en relación con el acusado Roberto Bárzola . “El sospechoso estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, fue una de las acusaciones de acuerdo con el medio La Voz.

Croppi recordó una de las primeras hipótesis sobre la víctima, que ubicaba que Dalmasso fue asesinada por un amante. En ese sentido, agregó que nunca se tuvo en cuenta la posibilidad de un abuso: “Di Santo comienza a entrevistar a amigos, parientes, familiares (...) Y les preguntaba a todos, los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso”, siguió la letrada.

“ Rápidamente la imagen de Nora Dalmasso se transforma en la de una mujer promiscua . Este rumor nació el mismo día que encontraron su cuerpo. Nació y se sostuvo en la fiscalía”, afirmó.

Croppi señaló a sus colegas por mal desempeño al indicar que "intentaron desviar el eje" y no tomar el ADN del acusado Roberto Bárzola.

Jury por el caso Nora Dalmasso: se conoce el veredicto contra los fiscales acusados

El juicio político a los tres funcionarios comenzó hace dos semanas y, en pocos días, pasaron por el estrado más de 30 testigos para dar detalles de los pormenores de la investigación. En ese sentido, Croppi marcó que los tres fiscales "en lugar de defender su actuación en el proceso en el que se los juzga, intentaron desviar el eje y, en los hechos, terminaron defendiendo a Bárzola".

La mujer destacó que el juicio hacia los letrados pasa por "no haber tomado el ADN de la persona que hoy está imputada": "Esa omisión nos tiene hoy en un punto muerto, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia sobre la prescripción”.

Di Santo intervino en la causa de 2007 a 2015; Miralles participó de 2016 a 2017 y Pizarro estuvo a cargo de 2017 a 2019, cuando se elevó la causa a juicio contra el exesposo Marcelo Macarrón. En marzo de 2025, la familia Macarrón presentó una denuncia contra los tres y recién en diciembre fue elevada a juicio político.

Caso Dalmasso En marzo de 2025, la familia de Macarrón presentó una denuncia contra los tres y recién en diciembre fue elevada a juicio político.

Si bien el Jurado tiene como plazo máximo el 28 de mayo de este año para definir si los destituyen o si son sobreseídos, lo que permitiría que continúen en su cargo, se espera que este miércoles fijen la fecha del veredicto.

Qué dijeron los fiscales al inicio del jury

Al comienzo del proceso, Di Santo negó que hubiera mal desempeño "porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente” y sostuvo que "la investigación en contra de Bárzola fue seria, profunda y acabada", de acuerdo con el medio La Voz.

Luego, habló Miralles al enfatizar que "este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño" y agregó: "Esta causa era compleja cuando asumí y tenía 10 años de investigación de otro fiscal (Di Santo)". Además, destacó el punto de la toma de ADN de Macarrón en la escena: "Primero se sospechó que era semen, después se demostró que no era. Y después estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé”, justificó.

Por último, Pizarro recordó el momento en que tomó el caso: “Voy a ir al 2017, cuando me asignan esta causa. Tenía tres fiscalías a cargo. El único recurso que se me asignó fue una ¿pro secretaria?“, cuestionó.

“Yo comparo la causa Dalmasso con la del violador serial del 2004. En ese año la fiscalía general le dio la causa al doctor Ugarte, Caballero y Hairabedián, mas toda la Policía de Córdoba. Además al doctor Ugarte le sacaron las fiscalías a cargo. Quiero mostrar que a 11 años de la muerte de Nora Dalmasso no era la prioridad. Con lo que tenía elevamos la causa a juicio”, afirmó.