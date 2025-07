¿Necesitas más espacio en tu celular? Así podes vaciar la papelera de WhatsApp y olvidarte del problema

Si el celular anda lento o no deja instalar nada nuevo, quizás sea hora de revisar los datos innecesarios que WhatsApp sigue guardando.

Por eso es que liberar espacio borrando los residuos digitales que deja WhatsApp es una solución muy buena para poder evitar que el celular se ponga lento, no te deje guardar cosas nuevas o directamente deje de responder como debería.

A medida que uno usa sus chats, recibe fotos, escucha audios y descarga videos, el almacenamiento se va llenando . El problema es que muchas veces no se borra todo lo que uno cree. Aunque elimines contenido desde la app, hay datos que siguen ocupando lugar en segundo plano.

Además, WhatsApp no tiene una opción propia para recuperar archivos eliminados ni los guarda en la nube, por lo que el contenido que borrás no se muestra más, pero puede seguir ocupando espacio si no hacés una limpieza real desde el sistema del teléfono.