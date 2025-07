"El juego del calamar": qué se sabe de la versión estadounidense de la serie dirigida por David Fincher

Un posible spin-off ambientado en Estados Unidos de la mano de David Fincher ya casi parece ser una realidad de la mano del final de la serie. (Quién no haya visto el final de El juego del calamar no debería seguir leyendo)

image.png

Qué se sabe hasta ahora de la versión estadounidense de El juego del calamar

Aunque Netflix aún no ha dado un comunicado oficial, medios como Deadline confirmaron en octubre de 2024 que la plataforma ya está desarrollando una versión estadounidense de la serie. Esta versión estará dirigida por David Fincher, el director detrás de The Game, Seven, Zodiac y Gone Girl, así como series como Mindhunter y House of Cards.

El proyecto no sería una simple adaptación en inglés, sino una expansión directa del universo original. Es decir, no están recontando la historia; están extendiéndola. Así que es muy probable que la historia coreana y la estadounidense terminen conectadas.

Además de Fincher en la dirección, el guion estaría a cargo de Dennis Kelly, el creador de la serie británica “Utopia”.

Aunque aún no hay reparto confirmado, los rumores sobre Cate Blanchett regresando como reclutadora en la versión estadounidense son cada vez más fuertes. Recordemos que ella ya trabajó con Fincher en El curioso caso de Benjamin Button, así que hay una conexión previa que hace que su aparición tenga bastante sentido.

De qué tratará la versión estadounidense de El juego del calamar

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen bajo llave, pero lo más probable es que la historia gire en torno a una red similar de juegos mortales, esta vez operando en territorio estadounidense. Lo que no está claro todavía es si veremos personajes nuevos o si algunos rostros conocidos del universo coreano también harán acto de presencia.