Se cayó X en todo el mundo: qué pasó y cuando volverá

Los informes de fallas no se limitaron a Argentina: Estados Unidos acumuló más de 12.500 reportes en pocos minutos, mientras que el Reino Unido y países como Italia también sumaron miles de incidencias.

Grok elon musk.webp Por el momento, no se sabe cuando será reestablecido el servicio.

La caída, además, se suma a una serie de interrupciones que X acumula desde su cambio de administración.

Cómo verificar el estado de X

Los usuarios recurrentes de la aplicación pueden seguir una serie para confirmar si el error en X es local o generalizado. Para eso deberá:

Verificar si hay actualizaciones pendientes de la aplicación.

No cerrar sesión si ya están conectados.

Consultar las redes oficiales de soporte técnico de X.

Probar la versión web si la app presenta errores, o viceversa.

Por otro lado, muchos usuarios acuden a sitios como Downdetector o Down for Everyone or Just Me. Estas plataformas permiten confirmar si un servicio está fuera de línea de manera global o si los problemas se deben a fallas en la conexión del usuario. En este caso, todo indica que el origen está en la propia red social de Elon Musk, y no en los proveedores de Internet.