León XIV ya tiene su cuenta oficial de X

La cuenta en Instagram del nuevo Papa se llama @Pontifex - Pope Leo XIV y "es la única cuenta oficial del Santo Padre en esta plataforma, en continuidad con la cuenta del papa Francisco, @Franciscus", indicó la Santa Sede en un comunicado.

"¡La paz esté con todos ustedes! Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra", expresó el mensaje de León XIV de su primera publicación de la red social de Meta.

Embed - Pope Leo XIV on Instagram: "EN: Peace be with you all! This is the first greeting spoken by the Risen Christ, the Good Shepherd. I would like this greeting of peace to resound in your hearts, in your families, and among all people, wherever they may be, in every nation and throughout the world. PT: A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra. ES: ¡La paz esté con todos ustedes! Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. IT: La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra. FR: Que la paix soit avec vous tous ! Telle est la première salutation du Christ ressuscité, le Bon Pasteur. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans votre cœur, atteigne vos familles, toutes les personnes, où qu’elles se trouvent, tous les peuples, toute la terre. PL: Pokój z wami wszystkimi! To pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstaego, Dobrego Pasterza. Ja take chciabym, by to pozdrowienie pokoju przenikno wasze serca, dotaro do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek si znajduj, do wszystkich ludów, do caej ziemi. DE: Der Friede sei mit euch allen! Dies ist der erste Gruß des auferstandenen Christus, des Guten Hirten. Auch ich wünsche mir, dass dieser Friedensgruß in eure Herzen eingeht, eure Familien erreicht, alle Menschen, wo immer sie auch sind, alle Völker, die ganze Erde."