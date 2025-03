X (ex Twitter) se cayó este lunes y los usuarios reportaron que la red social de Elon Musk no funciona correctamente a nivel global. Tras varias horas de fallas, los incidentes continúan. Con el hashtag #TwitterDown se volvió tendencia rápidamente el problema con la aplicación.

Si bien es posible acceder a ella tanto desde la web como desde la app en dispositivos móviles, no se pueden cargar los nuevos posteos. Al intentar hacerlo, aparece un logo que indica que está cargando los datos , sin que aparezcan en el timeline.

Según el portal web Downdetector, observaremos que un gran número de usuarios reportaron que X no funciona, más concretamente, que su contenido no carga. Los primeros avisos de desperfecto comenzaron alrededor de las 8 de la mañana.

Los problemas comenzaron a observarse en diferentes países de la región latinoamericana, como Argentina, Colombia, México y Brasil, y se extendieron hacia Europa, afectando a España.

Elon Musk X.png Se cayó X y miles de usuarios acusaron queja en las redes.

La plataforma de Elon Musk no dio ningún aviso sobre su caída, ni tampoco se publicó otra información oficial por otras vías por los motivos de la caída de X.

Sin embargo, este tipo de fallos resultan relativamente comunes en redes sociales, por lo que posiblemente la conexión vuelva en las próximas horas.

No obstante, lo cierto es que desde la compra de Twitter por Elon Musk, la plataforma se cae mucho más que antes. Desconocemos si es por las rondas de despidos u otros motivos de mantenimiento web, pero X anteriormente era la plataforma que apenas fallaba y donde comprobabas si Instagram o WhatsApp no funcionan, pero ahora ya no resulta tan infalible.

Desde que Elon Musk adquirió la compañía, X ha enfrentado varios problemas técnicos, muchos de ellos atribuidos a recortes de personal en áreas clave de mantenimiento.

Los usuarios expresaron su frustración en otras redes sociales como Instagram y Facebook

Desde que Elon Musk adquirió la plataforma hubo una baja en el numero de usuarios. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha informado de una pérdida de aproximadamente 7 millones de usuarios activos mensuales desde la adquisición en 2022.

En Europa, también se han registrado caídas significativas, con una reducción de 6 millones de usuarios activos mensuales entre agosto de 2023 y agosto de 2024.

Cuantos usuarios tiene la red social X