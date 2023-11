Videojuegos: WarioWare: Move It! tiene buenas ideas pero podría ser algo más

Embed

Mientras WarioWare: Move It! satisface en lo que se propone, no puedo evitar sentir que esta propuesta se queda corta para lo que podría ser. Esto lo pienso en tres aspectos: temporalidad, precio y base de usuarios.

En primer lugar, este título se publica tan solo dos años después de la edición anterior, WarioWare: Get It Together. Teniendo un público tan específico y en un año de tantos lanzamientos poderosos, resulta llamativa la intención de lanzar otro de estos tan pronto. En segundo, una crítica común (y lógica) sobre estos juegos es su valor (a precio estándar para el hemisferio norte) de u$s50, siendo un título corto más pensado para situaciones de fiesta que de jornadas extendidas de juego individual.

Finalmente, pero conectado con las anteriores, que el juego no aprovecha la base de usuarios enorme que tiene la Nintendo Switch con más de 130 millones de unidades vendidas. Esto basado en que el tipo de humor absurdo de WarioWare resulta muy específico para aquellos que ya conocen y tienen gusto por esta franquicia, pero no atrae a nuevos jugadores.

Con esto en mente, me pregunto si en vez de publicar tres juegos distintos basados en juegos con el sensor de movimiento (Nintendo Switch Sports, Everybody 1, 2, Switch! y WarioWare: Move It!), Nintendo no debería haber puesto todos sus huevos en una canasta y publicar menos con un enfoque fuerte en vender títuulos de fiesta que llamen la atención de un público variado.

Como conclusión, WarioWare: Move It! no es ni de cerca un mal juego: es creativo; aprovecha de manera fantástica las funciones como sensores de movimiento y sensor infrarojo; tiene un amplio multiplayer y un buen sentido del humor. Solo me gustaría que aprovechará la consola donde sale para ser algo más que otra versión de lo que ya era.

Dónde jugar WarioWare: Move It!

WarioWare: Move It! es un juego exclusivo de Nintendo. Ya se encuentra disponible para la consola Nintendo Switch a través de la eShop Argentina o copias físicas.