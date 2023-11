Super Mario Bros. Wonder trae una fórmula perfecta de arte y diversión en videojuegos

Esto se nota mucho y a simple vista en el diseño visual del juego. Abandonada la simpleza de los New Super Mario Bros., Nintendo se permitió romper con algunos "mandatos" que habían afectado a la serie la última década, y que los diseñadores pudieran jugar con cómo se ven Mario y sus amigos. El fontanero característico sigue siendo él pero con los cambios justos para que su versión de este juego tenga un sabor particular. Este rediseño sutil pero justo también lo reciben enemigos clásicos, a quiénes se suman nuevos villanos particulares a cada escenario.

Además del rediseño, todos recibieron nuevas animaciones particulares para distintas partes del juego. Ahora, cada vez que Mario hace algún movimiento, se mete en un tubo, consigue un poder o enfrenta algún enemigo tiene una animación específica. Lo mismo sucede en los escenarios y fondos que se llenaron de vida y de particularidades. Esa idea, la de un lugar con vida, es central en el juego y el trabajo sobre personajes y escenarios lo refleja a la perfección.

Embed

Darle vida a los escenarios también llevó a lo que se conoce como el "gimmick" (un elemento particularmente atractivo para obtener ventas) del juego: las Wonder Flowers. A simple vista, los niveles en Super Mario Bros. Wonder son tradicionales niveles de plataformas 2D con la excelencia en el diseño que se puede esperar del equipo de Mario en Nintendo. Pero en este caso, cada escenario esconde una Wonder Flower que cambiará por completo tanto el diseño como el objetivo y la forma en la que se juega. Tal vez tengas que subirte a una estampida de toros a toda velocidad para que te lleven, tal vez la cámara se levante y ahora el juego se vea desde arriba o hasta tal vez los enemigos empiecen a cantar cual musical de Broadway.

Con la implementación de las Wonder Flower, no solo Super Mario Bros. se libera de todos los estándares que alguna vez podrían haber encorsetado a un plataformero tan icónico, también se libera de la regla básica: correr hacia la derecha, llegar al final y obtener una recompensa. Sí, a la derecha sigue habiendo un final y una recompensa ¿pero es eso realmente por lo que jugamos Super Mario Bros Wonder.? En mi caso al menos no lo fue. Cada nivel quería saber que había detrás de esa Wonder Flower, porque ya la diversión no era solo ganar sino disfrutar la propuesta única de cada escenario.

Esta idea de que el objetivo del juego no sea simplemente ganar también está presente en las distintas maneras de jugar que te pone a disposición. La nueva mecánica principal son las Medallas que podés elegir antes de cada nivel. Éstas las vas consiguiendo a medida que avanzás en el juego (comprándolas con monedas u obteniéndolas en desafíos particulares) y te permitirán tener un salto extra, ser más rápido, saltar y planear sobre el nivel, ganar más monedas y caer al vacío una vez sin morir, entre otras. Las medallas no son solo una ayuda por si un nivel te resulta difícil, también son una invitación a jugar Mario de distintas maneras, la que te sea más divertida o más útil en cada escenario.

super mario bros wonder Super Mario Bros. Wonder. Nintendo

Lo mismo vale para los nuevos modos online de Super Mario Bros. Wonder. Como si de un Dark Souls se tratara, podés jugar conectado a internet y ver a otros en el mundo pasando los mismos niveles. Esto te da la oportunidad de que, por ejemplo, te revivan si te morís o de vos revivir a otros, y el juego te recompensa con un puntaje especial entre más ayudes a otros jugadores a no morir. Pero también, te permite observar como otros enfrentan los escenarios de maneras diferentes a vos.

Otra característica que se aplica a un modo más libre de juego es el mapa, una mezcla entre el clásico de Super Mario World y el de Super Mario 3D World pero con más interacción y la posibilidad de elegir el nivel que vos quieras, muchas veces en el orden que vos quieras. Este acercamiento tan rico visualmente y tan libre es excelente, sobre todo para alguien como yo que tiene sus reparos con la forma de interactuar con los mundos que planteó Super Mario Oddisey, el otro gran Mario de Nintendo Switch. Recomiendo que exploren bien este mapa porque guarda varias sorpresas.

En un juego tan excepcional, incluso sus partes más "flojas" son tal por ser solo "correctas". En esta categoría creo que entran los tres nuevos poderes (o "power ups") que se destacan por su diseño y traen oportunidades divertidas en escenarios específicos (algo similar a las Wonder Flowers pero más esporádicamente) y también las peleas contra Bowser Jr. como minijefe que presenta mecánicas interesantes cada vez que lo encontrás pero no se destacan por ser grandes peleas. La que sí es una gran pelea es la batalla final contra Bowser, pero no la voy a spoilear, veanla (y escuchenla) por ustedes mismos.

La Nintendo Switch está llegando al final de su vida y aun así nos sorprende con estos nuevos clásicos. Al igual que The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom a principio de año, Nintendo le permitió a sus desarrolladores tomarse el tiempo que necesitarán para hacer un juego que volviera a revolucionar todo lo que habían hecho antes con sus propios géneros. Es curioso que ambos juegos tengan una misma filosofía: hacelo cómo quieras, jugalo como quieras, el objetivo está allá adelante y la única condición es que te diviertas llegando.

Dónde jugar Super Mario Bros. Wonder

super mario bros wonder Super Mario Bros. Wonder. Nintendo

Super Mario Bros. Wonder es un juego exclusivo de Nintendo. Ya se encuentra disponible para la consola Nintendo Switch a través de la eShop Argentina o copias físicas.