BCRA: las compras de dólares treparon un 42% en marzo

Las compras de billetes por parte de residentes totalizaron u$s3.167 millones en marzo, creciendo unos u$s937 millones con respecto al mes anterior (+42%), informó ayer el Banco Central, al divulgar el Informe de Balance Cambiario.



Estas compras fueron realizadas por unos 900.000 clientes, lo que significó un alza de 120.000 con respecto a lo observado en febrero. En términos netos, las compras para la formación de activos externos totalizaron u$s 2.464 millones, desagregadas en adquisiciones netas de billetes por u$s 1.868 millones y de divisas por u$s 596 millones.



El balance cambiario de marzo de 2018 dio como resultado un déficit de u$s 1.689 millones en las operaciones de cuenta corriente, de los cuales u$s 1.017 millones se explican por el resultado negativo en el rubro "servicios", que refleja fundamentalmente los gastos en turismo argentino al exterior.



Así lo informó hoy el Balance Cambiario de marzo elaborado por el Banco Central (BCRA), en el que también se precisa que el déficit de la cuenta corriente se completa con un rojo de u$s 506 millones en "ingresos primarios" y otros u$s 182 millones en el de "bienes".



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el Banco Central realizó ventas netas por u$s 2.040 millones que, sumadas a las ventas de la entidades por u$s 1.020 millones, y de los distintos organismos públicos por otros u$s 61 millones, fueron adquiridas por clientes del sector privado por unos u$s 3.100 millones.



Cabe destacar que en el informe de marzo se subraya que el Tesoro Nacional y el BCRA no realizaron operaciones entre sí de forma directa durante el mes.



El volumen total operado en el mercado de cambios en el período totalizó u$s 50.758 millones, a un promedio diario de u$s 2.540 millones, registrando un incremento de 36% en términos interanuales, explicado por las subas en los volúmenes operados en todos los ámbitos.



La cuenta capital y financiera del sector privado no financiero registró egresos netos por u$s 2.644 millones, básicamente por la formación de activos externos por u$s 2.464 millones, que se desagregó en compras netas de billetes por u$s 1.868 millones y en transferencias netas de residentes al exterior por u$s 596 millones.



El informe destaca que "las compras brutas de billetes en moneda extranjera pudieron estar influenciadas por una nueva demanda estructural generada por el aumento del otorgamiento de créditos hipotecarios, que en marzo rondaron el equivalente a unos 700 millones de dólares".



La cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de u$s 2.089 millones, explicado en gran medida por los ingresos de moneda extranjera del Tesoro Nacional por una Repo efectuada con una entidad por u$s 1.000 millones, por la emisión del Bonar 2020 y Boncer 2023 denominados en pesos por un total de u$s 813 millones.



Y también por la emisión neta de Letes por u$s 500 millones, movimientos parcialmente compensados por la cancelación de préstamos financieros con organismos internacionales por u$s 329 millones.



Con estos movimientos, las reservas internacionales del BCRA aumentaron en u4s 217 millones durante el mes de marzo, cerrando con un stock a fin de mes de u4s 61.726 millones.