El dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con el oficial en medio de la calma cambiaria + Agregar ámbito en









El billete informal cerró a $1.415 y acumuló cuatro ruedas consecutivas sin bajas, mientras el dólar oficial mayorista volvió a retroceder por la fuerte oferta de divisas del agro. La brecha cambiaria volvió a ampliarse y el blue quedó otra vez por encima del minorista del Banco Nación.

A cuánto cotiza el dólar este miércoles 13 de mayo. Imagen: Freepik

El dólar blue volvió a subir el martes y consolidó su tendencia alcista de corto plazo en medio de un mercado cambiario que continúa mostrando una fuerte oferta privada de divisas y presión bajista sobre el tipo de cambio oficial. En ese contexto, se espera este miércoles la licitación de deuda que llevará adelante el Gobierno, que puede tener un impacto en las tasas de interés de los instrumentos en pesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete informal avanzó $10 en la jornada y cerró a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta en las cuevas de la city porteña. De esta manera, acumuló cuatro ruedas consecutivas sin bajas y un incremento de $15 en lo que va de la semana.

La suba del dólar paralelo se dio mientras el tipo de cambio oficial continuó retrocediendo en el mercado mayorista por efecto de las liquidaciones del sector agroexportador y las compras del Banco Central.

En el segmento mayorista —referencia del mercado— el dólar cayó $7,50 y terminó la rueda en $1.384 para la venta. En lo que va de mayo, el tipo de cambio oficial acumula una baja de $7, mientras que desde comienzos de 2026 retrocede cerca de 5%.Con este movimiento, la brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista volvió a ampliarse hasta el 2,2%.

Además, el dólar informal volvió a ubicarse por encima del valor minorista del Banco Nación, que finalizó la jornada en $1.405 para la venta, tras caer $10 respecto del cierre previo.

En el mercado explican que la dinámica actual responde a dos fuerzas opuestas: por un lado, la fuerte oferta de dólares comerciales que sostiene la baja del oficial; y por el otro, una mayor dolarización en segmentos informales y financieros tras varias semanas de apreciación cambiaria. “En el arranque de la jornada apareció una leve demanda que impulsó la cotización hasta la zona de $1.390, nivel que terminó funcionando como máximo intradiario. A partir de allí comenzó a aparecer oferta abasteciendo al mercado, lo que hizo retroceder nuevamente al tipo de cambio”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. tbit-bank-notes-941246_1920 Continúa la calma cambiaria y el mercado sigue de cerca las licitaciones de deuda El BCRA sigue aprovechando la temporada de oferta de divisas El Banco Central continúa aprovechando el flujo de divisas para reforzar reservas. Este martes compró u$s70 millones en el mercado oficial y ya acumula un saldo positivo de u$s536 millones en mayo. Las reservas brutas internacionales aumentaron a u$s46.185 millones. Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, señaló que “el desempeño del Banco Central en 2026 arroja cifras contundentes con compras netas que ya superan los u$s7.600 millones”. Según el especialista, el mercado observa especialmente la capacidad de la autoridad monetaria para retener esos dólares en un contexto de alta liquidación exportadora. Mientras tanto, los dólares financieros mostraron comportamientos mixtos. El contado con liquidación (CCL) operó en torno a $1.480, con una brecha cercana al 7% respecto del oficial, mientras que el dólar MEP cerró cerca de $1.422. El mercado continúa monitoreando de cerca el escenario internacional, especialmente luego del dato de inflación en Estados Unidos que volvió a presionar sobre las tasas norteamericanas y generó una mayor aversión global al riesgo.

Temas Dólar

BCRA